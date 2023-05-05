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高球／中信女子公開賽 11日開打

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
吳佳晏今年加入「中國信託女子高爾夫之星」，將在中國信託女子公開賽力拚佳績。圖／中國信託銀行提供
吳佳晏今年加入「中國信託女子高爾夫之星」，將在中國信託女子公開賽力拚佳績。圖／中國信託銀行提供

二○二三中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽，十一日至十三日在桃園東方高爾夫俱樂部開打，將有一○八位女子高球好手齊聚一堂，角逐總獎金三千萬日圓（約台幣六八三萬元）。

中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽，是繼二○一四年中國信託促成兩岸共同認證後第二場共證賽事。其中中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」包括安禾佑、彭婕、吳佳晏、丁子云、劉芃珊與小暮千広，以及去年台巡賽獎金后座張雅淳等高球女將，將與篠崎愛在內的日次巡賞金排行榜優秀選手一較高下。

曾於「二○二一年中國信託邀請賽」封后的吳佳晏，談到這次將以中國信託女子高爾夫之星身分參賽，表示相當興奮，會盡全力把后冠留在台灣。

十三日決賽當天大會也將抽出電動機車、六十五吋液晶電視百貨禮券等多項好禮，為方便民眾觀賽，桃捷A7體育大學站一號出口安排接駁專車往返；本賽事亦獲企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北至布拉格商務艙來回機票」一張，另有逾廿家企業贊助賽事，攜手推動台灣高爾夫運動發展。

十二、十三日兩天賽事也將同步於中華電信MOD博斯高球二台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播

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