去年流失37人 台南留不住運動選手挨批

台南市府今年10月主辦全國運動會，議員昨指出，台南市面臨獎金、培訓制度及專任教練不足等因素，導致選手遭外縣市嚴重挖角，若不加強檢討，讓人質疑「政府到底有沒有積極想留住人才」。體育局統計，110學年度外流至外縣市訓練選手有37人，外流比率5.8%。議員認為外流的恐都是菁英，要求體育局加強留住人才。

體育局表示，針對菁英選手訂有培訓計畫，每月發給選手及教練3000元至2萬元費用，也是六都唯一發給教練每月指導費的縣市，並比照國訓中心待遇，規畫菁英選手個人化培訓計畫，提供選手運動心理諮商、個人運動傷害防護員及體能訓練師的服務，讓選手照顧政策能夠更加完善，根留台南。

議員朱正軒指出，永仁高中是國內籃壇南霸天但近年來成績失色，今年還有2位國中選手被挖角新北市，和專任教練不足及資源不足有關；永仁有國中和高中2隊，但只有1位專任教練，另有1位約雇教練及6年計畫的部聘教練，至少要再增1位教練；還有卡巴迪選手出社會後，不少被挖角到新北市，每次比賽都變成「學長姐打學弟妹」。

議員陳皇宇也說，棒球是台南最重要的運動項目，但台南市成棒隊卻很弱，很多職棒選手退役後，為什麼不願意設籍台南？而是要代表其他縣市，薪資待遇比其他縣市差，是很大的原因，要把薪資待遇提高，讓優秀人才願意為台南效命。

睽違16年台南市再主辦全運會，議員關切選手獎金，陳怡珍說，個人金牌獎金為30萬元，但按照以往慣例地主縣市的獎金，通常要至少提高一半，尤榮智也說，重賞之下才有勇夫。

市府說，前年已把全國運獎勵金金牌由25萬提高至30萬、金牌團體獎金每人由8萬元調升至13萬元，金牌獎金與各直轄市都一樣，今年加發選手參賽期間每日營養金。體育局長陳良乾說，持續爭取預算編列辦理全中運選手體能訓練及心理諮商服務，針對全運隊奪金選手加發每月3000元培訓津貼，逐步建置全面性照顧政策，讓選手及教練根留台南。