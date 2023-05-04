足球／東亞青女足缺席 體育署：考量國際賽機會

2023年烏蘭巴托東亞青年運動會將在8月登場，台灣在足球項目，僅派U20男子隊參賽，女足缺席，體育署今天表示，考量U17、U20女子隊今年有其他國際賽可參加，男子隊則無。

第2屆東亞青年運動會8月將在烏蘭巴托舉行，由於首屆賽事原訂在台中舉行但後遭取消，因此今年東亞青年運動會實際為史上首次辦理。

不過，在中華奧會只派出U20男足代表隊參賽，女足並未報名的消息出現後，台灣女子足球員工會也在臉書發表聲明表達遺憾，工會認為，無論基於運動性別平權邏輯或厚植育成年代球員國際比賽經驗等競技發展層面而論，體育決策單位均不應排除台灣女足球員於國際賽事增加經驗機會。

體育署競技運動組組長藍坤田接受媒體聯訪時表示，由於第一屆賽事未能舉辦，因此還在觀察比賽屬性，而針對組團部分，體育署曾依參賽人數限制、組團規模、參加國際賽機會的衡平性，共召開兩次會議，邀請11個單項協會開會討論，最終各單項協會經整體評估後，各項目僅派1隊參賽，總參賽人數約120人。

藍坤田指出，經中華民國足球協會盤點，今年女子U17、U20女足潛力培訓隊有其他國際賽可參加，男足則沒有，因此報名男足參賽，後續也會進行檢討，並請足協與工會溝通。