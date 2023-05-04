全大運射箭／世界盃後調動作 邱意晴排名賽第1直言意外

112年全國大專校院運動會今天在國體大射箭場進行射箭排名賽，清華大學女子反曲弓好手邱意晴維持4月在世界盃第一站安塔利亞站的好手感，以677分排名第一之姿闖進32強，排名第二、三也都是世界盃選手，分別是彭家楙的668分以及雷千瑩的667分，明天將要開始進行淘汰局。

4月在土耳其安塔利亞的世界盃第一站，18歲的邱意晴與22歲的湯智鈞在混雙一路擊敗英國、中國、土耳其組合，最終金牌戰不敵美國，取得銀牌，不過邱意晴透露，從土耳其歸國後，動作有做一些小調整，所以還是有點不自信。

對於在全大運排名賽射下677分高分，邱意晴也直言意外，「現在狀況還可以，就是比賽過程中有些地方沒有做很好，對自己信心不夠，所以力量釋放沒有很果斷的感覺。」

邱意晴接下來5月中要到上海進行世界盃第二站，6月中到哥倫比亞的麥德林，8月中再前往法國巴黎進行第四戰，中間還有世錦賽，9月底還要到杭州參加亞運，她說：「希望世錦賽、亞運都能拿下金牌，不管哪個項目都要盡力去做。」

至於湯智鈞今天則是抱病參加排名賽，最終射出673分，僅次於國體大林子翔的676分，他說：「沒有到很好，第二局第一趟射得很爛，但是不管名次怎樣，排名賽就是調整，重要的是明天的對抗賽。」