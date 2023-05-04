睽違13年花式溜冰重返亞運 台南好手萬庭宇有望為台灣奪牌

花式溜冰在睽違13年後重返亞運正式比賽項目，台南出身的花式溜冰好手萬庭宇入選今年杭州亞運國手，今天在父親萬志賢的陪同下，赴台南市議會拜會議長邱莉莉。萬庭宇選手有天份又肯努力，有望為台灣奪牌。

萬庭宇選手表示，花式溜冰在台灣是冷門的運動項目，這次能有機會在國家運動訓練中心受訓，代表台灣出國比賽，一定會好好努力、好好珍惜，也希望能用自己的成績，鼓勵更多的運動員持之以恆不放棄，讓花式溜冰受到更多重視。

萬庭宇國手從3歲開始接受花式溜冰的訓練，實力堅強，於今年3月17日舉行的國際滑輪溜冰錦標賽(花式溜冰)國家代表隊教練及選手遴選中獲選為國手，接著於4月7日的杭州亞運代表隊決選競賽中，取得代表台灣參加今年杭州亞運男子並排個人花式溜冰項目的資格，有望為臺南奪金，備受看好。