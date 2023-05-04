睽違13年花式溜冰重返亞運 台南好手萬庭宇有望為台灣奪牌
花式溜冰在睽違13年後重返亞運正式比賽項目，台南出身的花式溜冰好手萬庭宇入選今年杭州亞運國手，今天在父親萬志賢的陪同下，赴台南市議會拜會議長邱莉莉。萬庭宇選手有天份又肯努力，有望為台灣奪牌。
萬庭宇選手表示，花式溜冰在台灣是冷門的運動項目，這次能有機會在國家運動訓練中心受訓，代表台灣出國比賽，一定會好好努力、好好珍惜，也希望能用自己的成績，鼓勵更多的運動員持之以恆不放棄，讓花式溜冰受到更多重視。
萬庭宇國手從3歲開始接受花式溜冰的訓練，實力堅強，於今年3月17日舉行的國際滑輪溜冰錦標賽(花式溜冰)國家代表隊教練及選手遴選中獲選為國手，接著於4月7日的杭州亞運代表隊決選競賽中，取得代表台灣參加今年杭州亞運男子並排個人花式溜冰項目的資格，有望為臺南奪金，備受看好。
議長邱莉莉表示，體育選手的養成非常辛苦，不僅要從小扎根訓練，在過程中所需的教練、經費等資源有限的問題，都要等得牌成名後才會受到重視。萬庭宇選手有天份又肯努力，才能從眾多溜冰好手中脫穎而出，成為唯二代表台灣參加亞運男子並排個人花式溜冰項目的代表隊選手，今天台南市議會特別準備獎勵金，象徵57席議員的祝福，期待萬庭宇選手能在杭州亞運一舉奪牌，為台南爭光、為台灣爭光。
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