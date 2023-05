田徑／奧運短跑金牌女將32歲不明原因驟逝 美國田協哀悼

曾在2016年里約奧運拿下3面獎牌的美國田徑女將鮑伊(Tori Bowie),驚傳於家中驟逝,享年32歲。她的經紀人稍早證實死訊,美國田徑協會也發聲明表達哀悼。

鮑伊在2016年里約奧運表現出色,拿下4x100公尺接力金牌、100公尺短跑銀牌,以及200公尺短跑銅牌。2017年田徑世錦賽,她在100公尺短跑和4x100公尺接力皆拿下金牌,創個人田徑生涯高峰。

鮑伊最後一次參加公開賽事是去年6月,沒想到鮑伊的經紀人霍蘭德(Kimberly Holland)3日證實,鮑伊在佛州住家中被發現已死亡。霍利蘭並未透露死因,經紀公司則發聲明表示,「我們失去一個客戶、一個朋友、一個姊妹,鮑伊是冠軍、是一座明亮的燈塔,我們真的很傷心,為她的家人、朋友及所有愛他的人祈禱。」

美國田徑協會則表示極度悲痛,「鮑伊對田徑的影響力無法估算,人們將會非常想念她。」世界田徑協會也發聲明寫下:「鮑伊是難得的天才,她達到田徑運動的巔峰,我們向她的家人、朋友及美國田徑界表達哀悼。」

USATF is deeply saddened to hear of the passing of Tori Bowie, a three-time Olympic medalist and two-time world champion.



Her impact on the sport is immeasurable, and she will be greatly missed. pic.twitter.com/AHu5SejZ5N