田徑／奧運短跑金牌女將32歲不明原因驟逝 美國田協哀悼

曾在2016年里約奧運拿下3面獎牌的美國田徑女將鮑伊（Tori Bowie），驚傳於家中驟逝，享年32歲。她的經紀人稍早證實死訊，美國田徑協會也發聲明表達哀悼。

鮑伊在2016年里約奧運表現出色，拿下4x100公尺接力金牌、100公尺短跑銀牌，以及200公尺短跑銅牌。2017年田徑世錦賽，她在100公尺短跑和4x100公尺接力皆拿下金牌，創個人田徑生涯高峰。

鮑伊最後一次參加公開賽事是去年6月，沒想到鮑伊的經紀人霍蘭德（Kimberly Holland）3日證實，鮑伊在佛州住家中被發現已死亡。霍利蘭並未透露死因，經紀公司則發聲明表示，「我們失去一個客戶、一個朋友、一個姊妹，鮑伊是冠軍、是一座明亮的燈塔，我們真的很傷心，為她的家人、朋友及所有愛他的人祈禱。」

美國田徑協會則表示極度悲痛，「鮑伊對田徑的影響力無法估算，人們將會非常想念她。」世界田徑協會也發聲明寫下：「鮑伊是難得的天才，她達到田徑運動的巔峰，我們向她的家人、朋友及美國田徑界表達哀悼。」