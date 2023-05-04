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足球／和PSG關係早就破裂 梅西確定不續約將掀搶人大戰

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球王梅西今傳出將不與巴黎聖日耳曼續約，未來動向成疑。 路透社
阿根廷球王梅西今傳出將不與巴黎聖日耳曼續約，未來動向成疑。 路透社

阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)前天爆出違反與巴黎聖日耳曼的約定，自行前往沙烏地阿拉伯履行觀光大使任務，因此錯過球隊練習而被球隊禁賽兩周。在今天又遭記者爆料雙方關係早已破裂，梅西季末確定將轉戰他隊，球王爭奪戰一觸即發。

自去年帶領阿根廷奪下世界盃冠軍後，梅西的下一步動向始終受到球迷們關注。他在2021年與巴黎聖日耳曼簽下年薪3500萬歐元的2+1合約，與世界盃對手內馬爾(Neymar、姆巴佩(Kylian Mbappé)組成的「豪華三叉戟」震驚一時。

但在梅西加盟後，球隊內部不合的傳聞沒有停過，隨著梅西在世界盃與阿根廷攜手淘汰法國、巴黎聖日耳曼接連在歐冠賽及法國盃淘汰出局，主場球迷對梅西的態度越發不友善，梅西和球隊的關係也日漸緊張。

身為沙烏地阿拉伯旅遊大使的梅西，因贊助協議的要求，在日前向巴黎聖日耳曼申請前往該地。球隊告知梅西若下一場比賽沒有輸球即可放行，但在以 1：3敗給羅里昂隊後，梅西仍舊自行前往。根據外媒報導，休息室為此大為不滿，球隊也隨即宣布禁賽兩周。知名記者羅梅諾(Fabrizio Romano)也指出，早在一個月前，梅西的父親兼經紀人就告知球隊梅西將不會續約。

雖然已屆35歲，梅西在場內外的效應仍十分驚人，在梅西的離開成為定局後，各家球隊對於爭取其加盟無不趨之若鶩。雖然沙烏地聯賽和美國足球大聯盟的球隊都展現出濃厚興趣，但梅西的首選依舊是歐洲頂級聯賽。

梅西曾待了21年的老東家巴塞隆納據傳是有力下家，巴薩副主席尤斯特(Rafa Yuste)也證實了正與梅西團隊談判的傳聞，不過巴塞隆納當年與他分道揚鑣正是因為財務問題，有無足夠本錢迎來球王回歸仍舊是未知數。在梅西本人不願對外發聲的情況下，足球迷們只能靜靜等待結果揭曉。

阿根廷 法國 Lionel Messi 梅西

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