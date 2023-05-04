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足球／「魔人普烏」再踢破紀錄 哈蘭德改寫英超單季進球數

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔人」哈蘭德成為英超單季進球數的紀錄單獨保持人。 美聯社
「魔人」哈蘭德成為英超單季進球數的紀錄單獨保持人。 美聯社

新生代足球金童、效力曼城的哈蘭德(Erling Haaland)本賽季在英超大放異彩，以令人瞠目結舌的速度累積進球數。他在對陣西漢姆聯的勝利中踢進本賽季第35球，一舉打破高懸29年的單季進球紀錄，也幫助曼城超車兵工廠登頂英超龍頭。

哈蘭德是在比賽的第70分鐘踢進破紀錄的一球，將曼城的領先優勢擴大到3比0，在個人本季第31場踢進第35球，打破柯爾(Andrew Cole)、希勒(Alan Shearer)兩人保持得英超單季34球進球紀錄。值得一提的是，前述兩人皆是在單季42輪時期創下的紀錄(現改為38輪)，更顯見哈蘭德驚人的累積速度，曼城未來還有5戰，有不小機率推高紀錄；希勒賽後也在推特上恭喜哈蘭德寫下新猷。

哈蘭德在賽後受訪時難掩興奮心情，「在這個特別的夜晚我感到開心且驕傲，我們上半場有點挫折，但仍不斷創造好的得分機會」。對於破記錄的想法，哈蘭德打趣表示自己會回家打電動，並專注在下一場比賽，「如果一直想著破紀錄的事情，我肯定會發瘋」，他接著說道：「所有的紀錄都比不上球隊在賽季末取得三冠王，我相信我們有能力做到」。

曼徹斯特市球場的主場觀眾在哈蘭德慶祝他的成就時給予了熱烈掌聲，憑藉著這場勝利，曼城將聯賽的連勝紀錄延續到九場，本賽季還剩五場比賽，他們正在尋求連續第3次和6年內第5次奪得英超冠軍，哈蘭德仍有機會繼續疊高「魔人障礙」。

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