鄭世忠赴澎湖參與全小運 加強支持離島運動

112年全國小學田徑錦標賽今天傍晚將在澎湖縣立田徑場落幕，體育署長鄭世忠親赴現場替小學生們打氣。他說：「很多優秀的運動員都來自澎湖，未來也會給離島運動團隊更多支持。」

鄭世忠在接受中央社記者電訪時說：「澎湖縣上次舉辦賽事已經是15年前，過去這麼多年來培育了許多的優秀選手，包括棒球、田徑、跆拳道、足球等等，連中華職棒都有不少球員來自澎湖，目前國內跳遠成績最好的林昱堂是來自澎湖縣，未來體育署也一定會對離島的學校運動團隊給予更多的支持。」

5、6月正好也是澎湖花火節的時期，不少家長和教練們利用晚上欣賞美麗煙火。

鄭世忠說：「對國內的田徑選手而言，一輩子有2個運動賽會可以代表各個所屬的縣市，一個是全運會，一個是這次的全國小學田徑錦標賽，所以這一次代表各個縣市的選手都是佼佼者。又遇到花火節，對選手而言相信會是非常美好的回憶。」

體育署對於運動團隊有許多的補助辦法，自110年起到今年，有超過70億元跑道專案補助各縣市所屬的學校，還有許多學校運動器材以及訓練環境的改善經費補助。

鄭世忠另外提到：「特別利用這一次來離島的機會，去了解離島運動團隊的情況以及需要中央協助的地方。也去參觀了前年落成由體育署前瞻計劃補助的帆船訓練中心。」

全國小學田徑錦標賽的競賽項目男、女子組都一樣，包括徑賽有60公尺、100公尺、200公尺、4x100公尺接力、4x200公尺、大隊接力；田賽有跳高、跳遠、鉛球（6磅）、壘球、三項全能、3000公尺競走。