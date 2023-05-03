全國小學田徑錦標賽澎湖登場 選手烈日下展開競技

112年全國小學田徑錦標賽今天在澎湖縣立體育場登場，選手們在烈日下展開競技，爭取佳績。在激烈的競賽之餘，選手也可欣賞海上花火，留下美好回憶。

全國小學田徑錦標賽今天由澎湖縣長陳光復、教育部體育署長鄭世忠與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人共同主持開幕，副議長藍凱元、田協秘書長王景成、澎湖體育會理事長張偉男與教育處長蘇啟昌等人都到場為選手加油。

陳光復表示，澎湖睽違15年再度舉辦全國小學田徑錦標賽，感謝體育署、田徑協會支持，期勉各縣市選手在經過認證的田徑場上，以勝不驕、敗不餒的運動家精神，全力以赴，爭取最佳成續，也提升澎湖能見度。

鄭世忠表示，能代表參賽都是各縣市最頂尖的選手們，祝福能突破自我，創造佳績，目前正值澎湖國際海上花火節，相信能讓選手們留下美好的回憶。

葉政彥表示，國小體育著重在啟蒙學童的心理、生理及體魄的平衡發展，而有天賦及肯努力的選手，才能繼續接受國家青少年的培訓計畫，甚至是奧運及亞運的培訓計畫，期盼每名選手都能實現夢想，為國爭光。

澎湖縣政府表示，全國小學田徑錦標賽，今明兩天舉行，共計辦理田徑類9個項目，有21縣市1389多名隊職員選手參加，縣府製作了前3名選手兔年獎勵偶，讓奪牌選手在澎湖留下美好回憶。