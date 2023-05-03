快訊

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

破解首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

買預售屋發現家門前被裝「電線桿」 內行人曝：虧慘了！多數人很忌諱

全國小學田徑錦標賽澎湖登場 選手烈日下展開競技

中央社／ 澎湖縣3日電
全國小學田徑錦標賽 選手烈日下競技（1） 112年全國小學田徑錦標賽3日在澎湖縣立體育場登場，選手們在烈日下展開競技，爭取佳績。（澎湖縣政府提供）中央社 112年5月3日 中央社
全國小學田徑錦標賽 選手烈日下競技（1） 112年全國小學田徑錦標賽3日在澎湖縣立體育場登場，選手們在烈日下展開競技，爭取佳績。（澎湖縣政府提供）中央社 112年5月3日 中央社

112年全國小學田徑錦標賽今天在澎湖縣立體育場登場，選手們在烈日下展開競技，爭取佳績。在激烈的競賽之餘，選手也可欣賞海上花火，留下美好回憶。

全國小學田徑錦標賽今天由澎湖縣長陳光復、教育部體育署長鄭世忠與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人共同主持開幕，副議長藍凱元、田協秘書長王景成、澎湖體育會理事長張偉男與教育處長蘇啟昌等人都到場為選手加油。

陳光復表示，澎湖睽違15年再度舉辦全國小學田徑錦標賽，感謝體育署、田徑協會支持，期勉各縣市選手在經過認證的田徑場上，以勝不驕、敗不餒的運動家精神，全力以赴，爭取最佳成續，也提升澎湖能見度。

鄭世忠表示，能代表參賽都是各縣市最頂尖的選手們，祝福能突破自我，創造佳績，目前正值澎湖國際海上花火節，相信能讓選手們留下美好的回憶。

葉政彥表示，國小體育著重在啟蒙學童的心理、生理及體魄的平衡發展，而有天賦及肯努力的選手，才能繼續接受國家青少年的培訓計畫，甚至是奧運及亞運的培訓計畫，期盼每名選手都能實現夢想，為國爭光。

澎湖縣政府表示，全國小學田徑錦標賽，今明兩天舉行，共計辦理田徑類9個項目，有21縣市1389多名隊職員選手參加，縣府製作了前3名選手兔年獎勵偶，讓奪牌選手在澎湖留下美好回憶。

田徑 體育署 運動家

延伸閱讀

田徑／亞青少賽3金3銀1銅 理事長葉政彥將頒發獎金

影／外地客打爆澎湖人 陳光復：這種觀光客「嘜來」

瑞士台商會推動台灣加入WHA 陳光復全力支持

澎湖圖書館設美國資料專區 陳光復盼拓展視野

相關新聞

田徑／靜岡國際賽 楊俊瀚200公尺超風速20秒33摘銅

我國田徑短跑最速男楊俊瀚繼日前在日本廣島的織田幹雄紀念賽拿下男子100公尺銀牌成績後，今天則是轉戰在靜岡舉行的靜岡國際陸...

PSG不續約 阿根廷球王梅西的下一步踢哪裡？

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）5月2日因前往沙烏地阿拉伯旅遊，缺席所屬俱樂部巴黎聖日耳曼（PSG）的訓練，因而遭PSG宣布停賽兩週，而法媒也報導在此事之後，PSG已決定不與梅西續約。梅西與PSG的合約將於2023年夏季期滿，屆時梅西能夠以自由球員的身分選擇新的東家，自去年梅西帶領阿根廷贏得世界盃冠軍之後，他的下一步動向備受關注，球迷尤其關心梅西是否回歸他的前東家——巴塞隆納？此外，美職大聯盟與沙烏地豪門也渴望簽下梅西，究竟球王將會降臨何方？

全國小學田徑錦標賽澎湖登場 選手烈日下展開競技

112年全國小學田徑錦標賽今天在澎湖縣立體育場登場，選手們在烈日下展開競技，爭取佳績。在激烈的競賽之餘，選手也可欣賞海上...

永續發展護國群山 健康達人挑戰賽第二期出發

台灣健康運動聯盟再次出擊，特別從影響國家生存地位的科技人出發，今天舉行總獎金150萬元的「健康達人挑戰賽（CBHS-Ch...

全中運／宜蘭選手奪24金19銀14銅 非六都全國第一

宜蘭選手參加今年全國中等學校運動會，勇奪24金19銀14銅，表現優異，全國排名非六都的第一名，其中輕艇項目總共榮獲10金...

富比世最吸金運動員 C羅狂撈42億拔頭籌

根據財經媒體「富比世」（Forbes）估計，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度轉戰沙烏地勁旅後，年薪幾乎翻了一倍，成為全球最吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦