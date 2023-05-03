永續發展護國群山 健康達人挑戰賽第二期出發

台灣健康運動聯盟再次出擊，特別從影響國家生存地位的科技人出發，今天舉行總獎金150萬元的「健康達人挑戰賽（CBHS-Challenge to Be a Health Smart）」誓師記者會，比賽從5月1日開始，國科會轄下的三個科學園區管理局均熱烈響應支持與組隊參加，期待藉由為期三個月，養成每天走7000步、每月各12天的規律運動與生理量測開始，達到「運動健康科技人，永續發展護國群山」的目標，並且在科技圈與全國引爆運動新趨勢。

健盟理事長高俊雄在誓師大會表示，台灣從小學到大學的體育課、運動社團以及校際運動競賽廣受歡迎，希望畢業後進入職場可以延續規律運動習慣，維持健康，提高創造力，共創個人、企業和國家社會的三好三贏局面。

高俊雄指出，「健康達人挑戰賽」去年10月首度執行，感謝教育部體育署的指導，還有多家企業和社區行政機關組隊參加，特別是康軒文教事業集團，今年5月舉辦第二期「健康達人挑戰賽」，感謝科學園區竹科、中科及南科管理局，以及鴻海集團多家企業組隊參加比賽，期待可以帶動「運動健康科技人，永續發展護國群山，你我護持台灣」的熱潮。

健盟成立以來已有7位卸任部長或署長加入，是結合產官學協媒醫體的全國性人民團體，並且在民國107年由當時的理事長黃榮村（現任考試院長）與美國哈佛大學全球健康計畫（HGHP）簽約合作，讓台灣的健康促進跟隨HGHP走向國際。

這次健盟舉辦第二期CBHS，限於人力與募款能力，限制名額並以科技業為主要播種對象，秘書長張東洋表示，全台四大科技園區總員工人數約有55萬人，只占全國勞動人口的4%強，卻能創造出國家總產值的三分之一以上，所以科技業才會獲得「護國群山」的美譽；但在搶全球市場的背後，科技人被形容是在賣肝，因為工時長與工作壓力大，他們是犧牲健康換取高薪，而最重要的貢獻是創造台灣科技業的名聲與保護傘。