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田徑／靜岡國際賽 楊俊瀚200公尺超風速20秒33摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國田徑短跑最速男楊俊瀚。 聯合報系資料照
我國田徑短跑最速男楊俊瀚。 聯合報系資料照

我國田徑短跑最速男楊俊瀚繼日前在日本廣島的織田幹雄紀念賽拿下男子100公尺銀牌成績後，今天則是轉戰在靜岡舉行的靜岡國際陸上競技大會，並在男子200公尺決賽於超風速的情況下，跑出20秒33的佳績拿下銅牌。

我國亞運田徑培訓隊好手近來兵分多路出國參賽，其中楊俊瀚跟隨多名好手一同前往日本進行多站賽事，在日前的第一場織田幹雄紀念賽中，楊俊瀚就在男子100公尺決賽跑出10秒25的成績摘下銀牌。

而今天登場的靜岡國際陸上競技大會，在大會沒有舉辦100公尺賽事下，楊俊瀚則是改參加男子200公尺賽事，並在預賽跑出20秒46擇優晉級決賽，而這個成績也是楊俊瀚近4年來在200公尺的最佳成績。

決賽楊俊瀚則是再次提速，並且衝出20秒33的佳績拿下銅牌，不過在超風速（+2.6 m/s）的情況下，成績不列入紀錄，筑波大學快腿鵜澤飛羽則是以20秒10拿下金牌。

而男子400公尺跨欄好手彭名揚則是在計時決賽中跑出49秒36的生涯次佳成績，在參賽所有選手中位居第3名，「跨欄王子」陳傑則是以50秒54作收；至於男子跳高決賽傅兆玄則是以2公尺20的成績拿下銀牌。。

楊俊瀚 田徑 陳傑

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