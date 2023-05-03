全中運／宜蘭選手奪24金19銀14銅 非六都全國第一

宜蘭選手參加今年全國中等學校運動會，勇奪24金19銀14銅，表現優異，全國排名非六都的第一名，其中輕艇項目總共榮獲10金4銀4銅、划船項目繳出7金6銀3銅、游泳拿下3金3銀，都是相當亮眼的奪金之鑰。

縣長林姿妙今天表揚獲獎選手及教練，各校校長也出席分享榮耀。宜蘭縣代表隊4月22日至27日參加全國中等學校運動會，選手展現紮實苦練成果，除輕艇、划船及游泳共有20面金牌入袋以外，其他如田徑2金2銅、體操1金3銀1銅、自由車1金1銀、柔道、角力也有傑出表現。

吳沙國中向來都是輕艇賽事常勝軍，代表該校的選手一口氣榮獲6金、3銀及3面銅牌；在個人方面，國小原本是田徑選手的江欣瞳，升上國中之後才轉戰輕艇，個人就奪下4面金牌。今天受訪時表示，剛練習時抓不到技巧，尤其C艇是高跪姿「很慢才練起來」，過程中曾一度想放棄，所幸隊友及家人鼓勵下，加上教練調整姿勢才撐了下來，過程辛苦，但美好成果讓她將來會持續下去。

另值得一提是，羅東高商選手吳亭儀在輕艇的靜水標桿C艇及K艇項目，從110年至112年連續3年全中運，共囊括6面金牌，表現穩定，目前在左營接受集訓；復興國中選手黃初晴在游泳賽事中包辦50公尺自由式、50公尺蝶式、100公尺自由式3面金牌；復興國中石巧柔的鏈球項目及陳俐岑的標槍項目以打破大會紀錄勇奪金牌。