足球／梅西擅自前往沙國遭PSG禁賽 傳今夏有可能離隊

足球巨星梅西（Lionel Messi）去年在世界盃率阿根廷奪冠，不過回到法甲巴黎聖日耳曼（PSG）後表現平平，還惹怒球隊高層，據多家法國媒體報導，梅西因沒報備就去沙烏地阿拉伯，遭球隊停賽、停訓及停薪兩周。

據法媒《隊報》報導，若PSG能踢贏洛里昂隊，就能獲得2天假，不用練球。不過PSG仍吞下敗仗，沒想到梅西竟未告知球隊，就擅自前往沙烏地阿拉伯，與當地簽下觀光大使合約。

此舉讓球團相當生氣，並祭出重罰。梅西先前在場上的態度及表現就備受批評，PSG本季只剩3場比賽，外媒預測梅西季後將約滿離開PSG。據傳梅西有可能重返西甲巴塞隆納或轉戰美國足球聯賽，另外沙烏地阿拉伯新月隊也開出4億歐元（約135億台幣）鉅約搶人。