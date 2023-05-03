足球／富比世最吸金運動員 C羅狂撈42億拔頭籌

根據財經媒體「富比世」（Forbes）估計，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度轉戰沙烏地勁旅後，年薪幾乎翻了一倍，成為全球最吸金運動員。

名列第2與第3的是巴黎聖傑曼隊（Paris StGermain）雙雄梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）。

路透社報導，C羅納度（Cristiano Ronaldo）去年離開英超勁旅曼徹斯特聯隊（Manchester United）後，轉投沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al-Nassr），合約效期到2025年。富比世稱，羅納度年薪高達7500萬美元（約新台幣23億元），並以1.36億美元（約新台幣42億元）總收入登上最吸金運動員榜首。

媒體先前估計，C羅納度與艾納斯的合約價值超過2億歐元（約新台幣65.5億元）。

35歲的巴黎聖傑曼前鋒梅西以總收入1.3億美元名列第2，24歲的隊友姆巴佩則以1.2億美元位居第3。

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）以1.195億美元排名第4，墨西哥職業拳擊手阿爾瓦雷茲（Saul 'Canelo' Alvarez）以1.1億美元名列第5。

全球最吸金前10名運動員中，有兩名高爾夫好手。

曾為世界排名第一的美國高球名將強生（Dustin Johnson）以1.07億美元排名第6，「左手怪傑」米克森（Phil Mickelson）則以1.06億美元名列第7。

榜上有名的還有兩名籃球運動員，分別是4度率隊奪NBA總冠軍的柯瑞（Stephen Curry，1.004億美元）和鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant，8910萬美元）。

生涯曾獲20座大滿貫冠軍、世界排名曾多年高居第一的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer，9510萬美元）則是前10榜單中唯一一位退役球員。

富比世說，場上收入數據包括他們在過去12個月內獲得的所有獎金、薪水和紅利，而場外收入則是以贊助交易、出場費、授權費等進行估計。