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自行車／公路車挑戰「塔塔加」 痛苦指數超高

運動筆記／ Tina Tsai

恭喜我們全員通過，在這全長70公里，爬升2500左右，從水里商工開始，一路爬到塔塔加遊客中心，真的是內心戲不斷上演，痛苦指數飆高，騎完好像做夢一樣。

塔塔加來過2次，第一次跟佳龍2個人來，從同富國小開始騎43公里，就花了5個多小時。

第二次就是去年的永不放棄賽事，當時依舊是平把車，原本設定的目標，因為天氣熱，又沒有長時間、長距離騎乘的經驗，屁股痛到坐不住，最後只能停一下，騎一下，完賽時間超過目標8分鐘。

以前覺得能完賽就好，但車子重量，再爬坡路上真的騎的蠻吃力。所以那場比賽後，決定換上我的「第一台彎把車」。說真的換上立馬感覺不一樣，體會到「欲先善其事  必先利其器」。決定今年再來塔塔加，看看事隔一年換車後進步有多少😂星期天的一早我們從民宿出發，前往會場集合。

比賽6:45開始，出發go…..前面所謂的「平路」30公里，我第二次的體驗還是覺得，明明有坡，可能在我的認知中，應該要說是「丘陵路線」🥺，過程中也有幾個高架，爬到42公里左右，來到第一個補給站「望高茶園」，拍下我這一場比賽中，唯一一張照片。

補完再度出發，印象中去年補完，身體已經沒力了，今年換了車就是不一樣，人瘦不下來沒關係😂車子少說也輕了5-6公斤，雖然速度不快，但感覺還行，接下來有不少明隧道&2個伸手不見五指的隧道，不知道是不是太累還是太黑，有段時間開始想「我在哪裡？為什麼我在騎車？….」，有點進入到恍神狀態😂。接著來到第二補給點，看到工作人員發香蕉，又給水，真的覺得當工作人員也是很辛苦，要比我們更早做活動準備，還有攝影師，讓我們在活動中可以留下帥氣的回憶。

補好再度前進，經過殭屍牆的時候，沒有去年車子踩不動的感覺，雖然還是覺得很陡😣接著來到夫妻樹，還記得那時候大概這裡開始，我已經開始不停的休息，這次雖然屁股一樣不舒服，但想想剩下3公里了，離我這次設定的目標快到了，說什麼都要拼拼看，終於！騎完了…第一個想法是我的屁股好痛喔….為什麼我要這麼辛苦…

但看到成績的時候，真的覺得「我努力了」雖然比我目標多「39秒」，但是跟去年比進步了1小時23分鐘☺️超爽的等大家都到的時候山上的天氣也開始轉涼，一行人排隊拍照。

👆巧遇去年一起參加的大哥，當時他載我下山❤️，今年真的又再感謝一次👇

接著晚上的慶功+慶生烤肉趴，真的是補好補滿，留下這個完美的Happy ending….等等，還沒喔…..我們每年見😆

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