排球／亞洲女排俱樂部季軍戰 台北鯨華不敵遼寧東化

2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽今天舉行季軍戰，代表台灣的台北鯨華不敵中國遼寧東化的長人陣落敗。賽事在越南永福省登場，場邊越南民眾大力為台灣歡呼，讓選手感受滿滿熱情。

2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽近日在越南永福省（Vinh Phuc）舉行，季軍戰今天傍晚登場，由台北鯨華對上代表中國出賽的遼寧東化，最終台北鯨華以24比26、20比25、25比22、21比25，激戰4局僅拿下1局不敵遼寧東化。

綜觀今天的比賽，第1、2局由中國拿下，到了第3局台北鯨華吹響反攻號角，率先拿下該局第1分，之後更將比分拉開至14比6，大幅領先8分，逼得遼寧東化喊出暫停。

遼寧東化在暫停後開始追分，雙方你來我往纏鬥至19比19，再由台北鯨華將比數拉開至3分之差來到22比19，台北鯨華並延續領先優勢最後以25比22拿下第3局，越南民眾見狀起立歡呼、鼓掌。

比賽推進至第4局，台北鯨華再度率先搶下該局第1分，場邊民眾持續尖叫，但台北鯨華未能把握氣勢拉開差距，雙方膠著至16比16，並由遼寧東化率先拿下該局第20分，並以25比21擊敗台北鯨華。

台北鯨華教練鄧衍敏賽後向中央社表示，遼寧東化的選手平均身高在185公分以上，往往能有效攔網，讓台北鯨華在攻擊時面臨壓力；此外，在比數膠著的情況下，遼寧東化的穩定度與掌握度也較好。

鄧衍敏指出，台灣自2015年以後就沒有再打進亞洲女子排球俱樂部錦標賽4強，這次儘管輸球但已打到季軍戰，順利完成賽前設定目標，選手在這場比賽也有發揮至8成的水準。

中華民國駐越南副代表林易民今天與台商到場為選手加油。林易民表示，台灣選手在越南民眾的陣陣歡呼下迎戰，聲勢宛如地主隊，可見越南民間對台灣的友好與支持，顯示台資企業在當地的耕耘深入民心。