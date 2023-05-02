足球／魔術教頭懷特回鍋掌男足兵符 陳曉明接女足教頭

中華足球協會今天進行男子及女子成人代表隊及男子各級培訓隊總教練聘任，並由副秘書長陳亮辰代表理事長王麟祥致贈聘書，女足總教練陳曉明、男子U23總教練曾台霖、男子U20總教練黃正宗、男子U17總教練陳春智皆到場接受聘任，男子成人代表隊懷特（Gary White）則因人在國外再擇期進行聘任。

經足協選訓委員會決議通過，國家男子成人代表隊將由2018-2019期間曾執教代表隊征戰亞洲盃資格賽並率中華隊以2：1擊敗巴林締造歷史的懷特再掌兵符，目標備戰下半年世界盃資格賽。

國家女子成人代表隊由來自香港曾執教理文足球會的陳曉明帶領，備戰今年杭州亞運及10月奧運女足資格賽第二輪；率領銘傳大學在台甲聯賽征戰的曾台霖將執掌U23男足代表隊，征戰今年U23亞洲盃資格賽；來自美崙國中的陳春智將帶領U17男子培訓隊，備戰明年度亞洲盃資格賽；來自北門高中的黃正宗將帶領U20男子代表隊，備戰明年度亞洲盃資格賽。

接下國家女子代表隊兵符，陳曉明興奮地表示，接任國家隊是一種挑戰跟責任，了解台灣女足的實力是有機會登上世界盃舞台，目前剛到台灣，距離接下來的亞運跟奧運資格賽還有5個多月的準備期，除了規劃集訓建立戰術體系，也會到木蘭聯賽中觀察選手狀態，接下來也會與協會安排代表隊與聯賽隊伍進行訓練賽及國際友誼賽來加強隊伍的實力，盼在亞運及奧運資格賽取得佳績。

曾台霖獲聘U23男子足球培訓隊總教練，他表示，接任國家隊層級教練是一種榮耀也是責任，U23層級也是國家成人隊的基石，在名單上希望給予更多選手機會，當然也會與杭州亞運培訓隊的教練陳俊明交換意見，讓更多此層級的潛力選手加入，擴大未來成人代表隊的基石，提升國際賽經驗並爭取佳績。

分別執教U17及U20男子代表隊的陳春智及黃正宗兼負國家代表隊潛力發展，在名單收集上今年度會先觀察學校聯賽、青年聯賽以及盃賽選手的表現，在下半年會根據考察結果收集意見進行調整，明年度備戰亞洲盃資格賽。此外U20代表隊在近期則會開始著手備戰在烏蘭巴托的東亞青年運動會，預計在6月到8月期間進行集訓備戰。