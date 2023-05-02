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全國小學田徑錦標賽3日澎湖登場 逾700選手競技

中央社／ 澎湖縣2日電

112年全國小學田徑錦標賽3日起將在澎湖縣立田徑場展開2天賽事，有來自全國21縣市共715名選手同場競技，這也是澎湖首次主辦的全國性運動賽事。

澎湖縣政府教育處表示，全國小學田徑錦標賽3日至4日在澎湖縣立田徑場登場，將由澎湖縣長陳光復、教育部體育署長鄭世忠共同主持開幕儀式，副議長藍凱元、中華民國田徑協會理事長葉政彥、澎縣府教育處長蘇啟昌等人都將出席。

教育處表示，全國小學田徑錦標賽，除連江縣未組隊外，其餘21縣市共計有715名男女選手，台北市70名選手陣容最為盛大，地主澎湖縣則派出26名選手參賽。

縣府教育處表示，全國小學田徑錦標賽將進行全能100公尺、60公尺、100公尺、200公尺、3000公尺競走、4x100公尺接力、4x200公尺接力、12x100公尺大隊接力、全能跳高、跳遠、鉛球、全能鉛球、壘球擲遠等項目。

田徑 體育署

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