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美網／入境美國免疫苗證明 約克維奇可以參賽了！

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
美國宣布5月11日起將結束對國際旅客的COVID-19疫苗接種要求，代表約克維奇可以打美網了！ 法新社
美國宣布5月11日起將結束對國際旅客的COVID-19疫苗接種要求，代表約克維奇可以打美網了！ 法新社

美國政府今天宣布，5月11日起將結束對國際旅客的COVID-19疫苗接種要求，這將使得目前網球男單世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇，能夠參加今年的美國網球公開賽。

路透社報導，35歲的約克維奇（Novak Djokovic）是未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的運動員當中最高調的其中一位，他也因此無法參加去年的美國網球公開賽（U.S. Open）。

約克維奇今年向美國政府申請特別入境許可參加3月的印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）與邁阿密公開賽（Miami Open）失利後，今年還無法進入美國。

約克維奇去年在澳洲網球公開賽（Australian Open）因為沒有接種COVID-19疫苗而遭到驅逐出境，無緣參賽。他曾經表示，寧願錯過大滿貫賽事，也不願接種疫苗。

約克維奇生涯拿過22個大滿貫賽事男單冠軍，其中3個在美網贏得。這場硬地大滿貫賽今年將在8月28日到9月10日舉行。

美網 Novak Djokovic

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