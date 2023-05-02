聽新聞
test
0:00 / 0:00
美網／入境美國免疫苗證明 約克維奇可以參賽了！
美國政府今天宣布，5月11日起將結束對國際旅客的COVID-19疫苗接種要求，這將使得目前網球男單世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇，能夠參加今年的美國網球公開賽。
路透社報導，35歲的約克維奇（Novak Djokovic）是未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的運動員當中最高調的其中一位，他也因此無法參加去年的美國網球公開賽（U.S. Open）。
約克維奇今年向美國政府申請特別入境許可參加3月的印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）與邁阿密公開賽（Miami Open）失利後，今年還無法進入美國。
約克維奇去年在澳洲網球公開賽（Australian Open）因為沒有接種COVID-19疫苗而遭到驅逐出境，無緣參賽。他曾經表示，寧願錯過大滿貫賽事，也不願接種疫苗。
約克維奇生涯拿過22個大滿貫賽事男單冠軍，其中3個在美網贏得。這場硬地大滿貫賽今年將在8月28日到9月10日舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言