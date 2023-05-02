拳擊／從陪練員到擊敗職業拳王 李承威世錦賽圓夢

在烏茲別克舉行的世界男子拳擊錦標賽，過去一直是台灣拳擊好手林郁婷陪練員的李承威，這次換幫自己圓夢，今天在54公斤量級首輪以5比0擊敗香港職業拳王曹星如，順利挺進32強。

24歲的李承威過去7、8年一直是林郁婷的貼身陪練員，2021年林郁婷完成東京奧運夢，李承威堪稱最大的「影子功臣」，只可惜自己一直無法入選國手，直到去年才開始破繭而出。

出身拳擊名校鶯歌工商的李承威，在去年亞錦賽首度當選國手，並一路挺進8強才落敗；今年更上層樓，透過選拔賽首度當選男子世錦賽國手，儘管籤運不佳，首輪就對上香港職業拳王，但李承威毫不畏懼，以積分5比0完勝曹星如。

教練曾自強在接受中央社記者電訪時說：「其實承威的技術和實力一直都有，只是過去甘於幫林郁婷圓夢，甚至一度打算放棄自己的國手夢，但這2年在大家不斷鼓勵下終於當選國手，現在輪到他自己幫自己圓夢。」

35歲的曹星如是2012年亞洲洲際金腰帶得主，職業拳擊生涯曾創下22連勝紀錄，2017年1月2日，世界拳擊組織（WBO）公布最新排名，曹星如登上超蠅量級拳王寶座。

曹星如出身拳擊世家，父親曹樹仁為7屆香港拳擊冠軍和香港亞洲運動會拳擊代表隊隊員，哥哥曹聲揚為4屆香港冠軍。