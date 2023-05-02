拳擊／從陪練員到擊敗職業拳王 李承威世錦賽圓夢

中央社／ 台北1日電
拳擊好手李承威。圖／中華拳擊協會提供
拳擊好手李承威。圖／中華拳擊協會提供

在烏茲別克舉行的世界男子拳擊錦標賽，過去一直是台灣拳擊好手林郁婷陪練員的李承威，這次換幫自己圓夢，今天在54公斤量級首輪以5比0擊敗香港職業拳王曹星如，順利挺進32強。

24歲的李承威過去7、8年一直是林郁婷的貼身陪練員，2021年林郁婷完成東京奧運夢，李承威堪稱最大的「影子功臣」，只可惜自己一直無法入選國手，直到去年才開始破繭而出。

出身拳擊名校鶯歌工商的李承威，在去年亞錦賽首度當選國手，並一路挺進8強才落敗；今年更上層樓，透過選拔賽首度當選男子世錦賽國手，儘管籤運不佳，首輪就對上香港職業拳王，但李承威毫不畏懼，以積分5比0完勝曹星如。

教練曾自強在接受中央社記者電訪時說：「其實承威的技術和實力一直都有，只是過去甘於幫林郁婷圓夢，甚至一度打算放棄自己的國手夢，但這2年在大家不斷鼓勵下終於當選國手，現在輪到他自己幫自己圓夢。」

35歲的曹星如是2012年亞洲洲際金腰帶得主，職業拳擊生涯曾創下22連勝紀錄，2017年1月2日，世界拳擊組織（WBO）公布最新排名，曹星如登上超蠅量級拳王寶座。

曹星如出身拳擊世家，父親曹樹仁為7屆香港拳擊冠軍和香港亞洲運動會拳擊代表隊隊員，哥哥曹聲揚為4屆香港冠軍。

拳擊 林郁婷 世錦賽

延伸閱讀

拳擊／林郁婷檢測正常 體育署要國際拳總說明白

拳擊／林郁婷檢測符合參賽規定 體育署支持後續備戰

拳擊／世錦賽失牌事件周二開會 林郁婷：全面配合

拳擊／林郁婷再次檢測結果出爐 體育署暫不公布結果近期進行會談

相關新聞

羽球／戴資穎球衣前面為何沒掛會旗？恐涉及贊助商衝突

戴資穎參加亞錦賽封后，但球衣前面卻未印有中華隊會旗引發討論，亞錦賽屬於會員國的對抗，因此明確標示所屬

羽球／戴資穎球衣沒會旗 亞錦賽屬個人項目早已放寬限制

台灣羽球好手戴資穎在亞錦賽摘金，卻因為一張球衣上沒有中華台北會徽的照片引發熱議。事實上，雖然亞錦賽屬於「國家隊等級」賽事...

網球／WTA馬德里賽 謝淑薇搭檔史翠可娃輕鬆晉8強

屬於WTA千分等級的馬德里網球賽，台灣好手謝淑薇和捷克老搭檔史翠可娃在今天的16強賽以6比3、6比3擊敗印尼、日本組合，...

全大運舉重／陳柏任抓舉破全國紀錄 明天飛南韓出征亞錦賽

112年全大運舉重最終日，公開男子組102公斤級長榮大學陳柏任成功打破全國抓舉紀錄，不僅拿下五連霸，也帶著最佳身心狀態挑戰亞錦賽；另一位亞錦賽國手臺北市立大學董秉誠則是挺舉打破賽會紀錄，順利摘金。

田徑／亞青少錦標賽 台灣3金3銀1銅總排第5作收

在烏茲別克舉行的第3屆亞洲青少年田徑錦標賽今天落幕，台灣小將再靠著姜翊安在青少男800公尺摘金、朱婕瑀在青少女2000公...

田徑／亞青少賽3金3銀1銅 理事長葉政彥將頒發獎金

第五屆亞洲青少年田徑錦標賽，中華隊在最後一天比賽又奪一金一銀，使本屆比賽累計三金三銀一銅，在獎牌榜排名第五。中華民國田徑協會理事長葉政彥、祕書長王景成也跨海向奪牌選手們、中華隊全體隊職員恭喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦