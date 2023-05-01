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羽球／戴資穎球衣沒會旗 亞錦賽屬個人項目早已放寬限制

中央社／ 台北1日電
戴資穎第三度贏得亞錦賽女單冠軍。照／Badminton Photo提供
戴資穎第三度贏得亞錦賽女單冠軍。照／Badminton Photo提供

台灣羽球好手戴資穎在亞錦賽摘金，卻因為一張球衣上沒有中華台北會徽的照片引發熱議。事實上，雖然亞錦賽屬於「國家隊等級」賽事，但因是個人項目，因此早已放寬球衣限制，可自行決定球衣要燙貼哪些贊助商。

日本羽球廠商Yonex是和中華民國羽球協會簽約的合作品牌，因此只要是「國家隊等級」的賽事，包括亞運、奧運、世錦賽、亞錦賽、蘇迪曼盃、湯優盃、亞洲團體錦標賽等，都必須穿上Yonex提供的球衣，且商標不可遮擋。

至於世界羽球聯盟（BWF）所主辦的各級國際公開賽就沒有這個問題，球員可自行選擇贊助商提供的衣物和比賽裝備。

但不管是國家代表隊服裝，或者是球員自己贊助商的服裝，背後都固定會是球員名字縮寫和ChineseTaipei的字樣，這個部分從來都沒有變動。

因為亞錦賽、世錦賽都認定是屬於「個人」項目，因此中華民國羽球協會早在幾年前就放寬球員在球衣上放置贊助標誌的規定，雖然還是要穿Yonex提供的國家隊服裝，但可由球員自行決定球衣上面要燙貼哪些贊助商。

依據BWF相關規定，球員穿的球衣正面，最多只能有5個贊助商Logo，若球員要放置中華台北會旗Logo的話，當然也算在內。

不過像是即將在5月14日開打的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，就是屬於「國家對國家」的賽事，因此入選的台灣代表隊必須全部穿著Yonex提供的統一服裝出賽，自然也不會衍生出這次亞錦賽的問題。

據了解，這次的亞錦賽前技術會議上，其實有跟各隊代表提到，頒獎時要統一穿著「完整」代表隊服裝，也就是包括外套和長褲，只是今年是杜拜首度主辦亞錦賽，對於相關規定可能也未嚴格執行。

羽球 世錦賽 戴資穎

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