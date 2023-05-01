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網球／WTA馬德里賽 謝淑薇搭檔史翠可娃輕鬆晉8強

中央社／ 台北1日電
謝淑薇(古)與史翠可娃晉級馬德里女雙8強。 擷圖自推特
謝淑薇(古)與史翠可娃晉級馬德里女雙8強。 擷圖自推特

屬於WTA千分等級的馬德里網球賽，台灣好手謝淑薇和捷克老搭檔史翠可娃在今天的16強賽以6比3、6比3擊敗印尼、日本組合，順利挺進8強。

已經37歲的謝淑薇在這場世界女子職業網球協會（WTA）馬德里網球賽，找回老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合作雙打賽事，2人過去聯手，曾在2020年拿下同屬紅土賽事的羅馬網賽雙打冠軍。

謝淑薇和史翠可娃在16強的對手，是日本加藤未唯與印尼艾迪拉（Aldila Sutjiadi）聯軍。加藤未唯和艾迪拉今年狀況不差，3月的WTA印地安泉網賽曾一路挺進女雙4強才落敗。

這場雙方首度交手，謝淑薇和史翠可娃在首盤的第2個發球局就被破，陷入1比2落後，但隨後在第6局破發成功接著再保發，反倒以4比3的局數超前。

接著第8局謝淑薇和史翠可娃又破了對手發球局，搶下5比3的局數領先，第9局又在出現第1個盤末點時就順利拿下。

第2盤開賽謝淑薇和史翠可娃就破了對手第1個發球局，並在第7局再度破發，取得5比2的局數領先，第8局輪到「台捷組合」的發球局，雖然出現2個賽末點，卻被對手化解並且被破發，讓對手成功追回1局。

謝淑薇和史翠可娃畢竟是經驗老到的雙打組合，第9局直接連拿4分，不但在第2盤3度破發成功，也順利收下這場比賽勝利。

謝淑薇

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