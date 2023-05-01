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全大運舉重／陳柏任抓舉破全國紀錄 明天飛南韓出征亞錦賽

聯合新聞網／ 綜合報導
陳柏任。 全大運提供
陳柏任。 全大運提供

112年全大運舉重最終日，公開男子組102公斤級長榮大學陳柏任成功打破全國抓舉紀錄，不僅拿下五連霸，也帶著最佳身心狀態挑戰亞錦賽；另一位亞錦賽國手臺北市立大學董秉誠則是挺舉打破賽會紀錄，順利摘金。

陳柏任在2019年天津世界盃就三破全國紀錄，雖然近年沒有顯著成績，在全大運賽場依然無人能敵，抓舉3把都成功，挺舉則是保留體力，試舉一次確定奪金就休息，最終以破全國紀錄的抓舉170公斤，以及挺舉185、總和355公斤作收。

「今天表現還算滿意，其實練習的時候還可以更好。」陳柏任說：「這陣子都在準備亞錦賽，我給自己5個月時間調整，全大運是我今年第一場比賽，現在狀況還算不錯，明天就要飛了，希望能拿到好成績。」

109公斤級的董秉誠抓舉156公斤成功，但第2、3次試舉都失敗，讓他決定衝挺舉成績，挑戰205公斤成功，最終以總和361公斤完成四連霸，他賽後表示抓舉失誤太多，亞錦賽前還有一些時間，會好好做調整。

「今天熱身時間不足，動作銜接不順，其實滿遺憾的，因為本來想挑戰抓舉170公斤的全國紀錄，最後竟然差這麼多。」董秉誠苦笑說：「把這目標留到南韓，在國際賽破紀錄也很棒。」

今年亞錦賽將在5月3日於南韓晉州市舉辦，同時是2024年巴黎奧運資格賽，代表團除了陳柏任和董秉誠，今天在中原全大運亮相的還有109公斤以上級國立體育大學金晟，並以抓舉165、挺舉195、總和360公斤拿下金牌，生涯賽會第2金。

女子組方面，87公斤以上級汪凌蓁以抓舉112公斤、挺舉135公斤，總和247公斤拿下大學生涯第一面金牌，當中抓舉項目打破全國女子組紀錄，無愧「天才少女」名號。

董秉誠。 全大運提
董秉誠。 全大運提

巴黎奧運 金牌 南韓 長榮大學 大學生

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