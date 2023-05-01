田徑／亞青少錦標賽 台灣3金3銀1銅總排第5作收

在烏茲別克舉行的第3屆亞洲青少年田徑錦標賽今天落幕，台灣小將再靠著姜翊安在青少男800公尺摘金、朱婕瑀在青少女2000公尺障礙賽鍍銀，累計3金3銀1銅，居獎牌排行榜第5。

在今天最後一天的賽事，台灣小將姜翊安，在青少年800公尺以1分55秒46摘金；而朱婕瑀則是在女子2000公尺障礙賽，以7分16秒54獲得銀牌。

今年由於疫情解封，各國青少年好手紛紛出籠，台灣這次共有6名選手締造個人最佳成績。其中男子400公尺跨欄的黃榆傑，雖然僅以52秒04獲得第4，但這個成績已經打破台灣U18的全國紀錄。

原本U18全國紀錄保持人林硯楷，正是在去年的亞洲青少年田徑錦標賽，跑出的52秒23，而他去年以這個成績摘金，相較之下，今年的黃榆傑成績更快，但僅獲得第4名，可見國際競爭相當激烈。

為了激勵選手和教練，中華民國田徑協會理事長葉政彥決定，將在今年5月27日登場的台灣國際田徑公開賽時，舉辦這次亞青少的有功人員頒獎典禮。

葉政彥將頒發金牌選手每人美金500元（約1.5萬元新台幣）、銀牌選手美金300元、銅牌選手美金200元。教練獎金金牌美金300元、銀牌美金200元、銅牌美金100元。