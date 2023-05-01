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田徑／亞青少賽3金3銀1銅 理事長葉政彥將頒發獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在亞青少田徑賽成績不錯。圖／中華田徑協會提供
中華隊在亞青少田徑賽成績不錯。圖／中華田徑協會提供

第五屆亞洲青少年田徑錦標賽，中華隊在最後一天比賽又奪一金一銀，使本屆比賽累計三金三銀一銅，在獎牌榜排名第五。中華民國田徑協會理事長葉政彥、祕書長王景成也跨海向奪牌選手們、中華隊全體隊職員恭喜。

最後一天比賽，青少男800公尺決賽，姜翊安1分55秒46率先衝線，為中華隊再添金牌。青少女2000公尺障礙決賽，朱婕瑀以7分16秒54贏得銀牌，隊友潘秀莉跑出7分27秒79居第六名。

中華隊另兩面金牌是吳育廷在青少男110公尺跨欄以13秒53拿下金牌，邱紹恩在青少男標槍賽事以70公尺53奪下金牌。而青少男400公尺決賽，林昭丞與熊辰祐分別以47秒95、47秒97完成銀包銅。另外，青少女800公尺決賽，陳潔安跑出2分12秒59獲得銀牌。

中華田徑協會理事長葉政彥、祕書長王景成除了向奪牌選手們恭喜，葉政彥也宣布將於5月底的2023台灣國際田徑公開賽頒發獎金，金牌選手每人500美元、銀牌選手300美元、銅牌選手200美元；教練獎金為金牌300美元、銀牌200美元、銅牌100美元。

金牌

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