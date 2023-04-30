快訊

「我在詛咒人民得癌症？」 郭台銘晚間發文砲轟民進黨

年齡加起來超過660歲！9位阿嬤組「潮銀舞團」 闖台大盃熱舞賽

獨／資安危機？桃市府沒做這事 議員憂「天災人禍怎辦」

羽球／真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧

中央社／ 台北30日電
戴資穎第三度贏得亞錦賽女單冠軍。Badminton Photo提供
戴資穎第三度贏得亞錦賽女單冠軍。Badminton Photo提供

台灣羽球好手戴資穎今天在杜拜舉行的亞洲羽球錦標賽女單決賽，直落二輕取韓國安洗瑩，拿下生涯第3冠，號稱「全球主場」的戴資穎笑說：「好久沒在這麼熱鬧的情況下奪冠。」

戴資穎不但球技精湛，被國外球評稱為「羽球魔術師」，親切的笑容更是征服各國球迷。戴資穎在接受中央社記者電訪時說：「很開心自從2017年後再度回到杜拜比賽，這裡有很多回憶，每次辦的比賽規格也都很高，更開心的是在疫情後，終於聽到滿場的加油和歡呼聲。」

談到生涯的第3座亞錦賽冠軍，戴資穎一如低調地說：「真的沒什麼特別的感覺，好像一路打上來的對手身體都有點不舒服，像今天的安洗瑩也是，感覺她打得有點辛苦。」

這場亞錦賽冠軍，是戴資穎自從去年7月的台北羽球公開賽後，相隔超過半年來的國際賽冠軍，加上5月起就是2024年巴黎奧運積分週期的起算日，也讓戴資穎更加專注。

她說：「這場比賽就是調整自己的身體和節奏，重點還是放在奧運積分週期，希望自己在這未來的一年內可以保持好健康，這才是最重要的。」

戴資穎也成為亞錦賽史上，女單自中國葉釗穎、王儀涵及香港王晨以外，第4名拿到3次（以上）女單冠軍的名將，而戴資穎下週的世界排名也有機會上升至第3。

今天的亞錦賽決賽，在杜拜當地有超過60名台商和僑胞到場加油，包括駐杜拜辦事處長張治平，以及從台灣特地飛到杜拜觀戰的中華民國羽球協會理事長張國祚，賽後都和戴資穎合照留念。

戴資穎 羽球 魔術

延伸閱讀

羽球／戴資穎亞錦封后重振信心 世界排名升至第三

羽球／戴資穎完全輾壓韓小將安洗瑩 三度奪亞錦賽女單冠軍

羽球亞錦賽／戴資穎止對戰山口茜5連敗 將與安洗瑩爭冠

羽球亞錦賽／64分鐘苦戰何冰嬌 戴資穎第三局驚人大逆轉晉4強

相關新聞

羽球／戴資穎完全輾壓韓小將安洗瑩 三度奪亞錦賽女單冠軍

台灣一姊戴資穎今在亞洲羽球錦標賽女單決賽，面對南韓強敵21歲小將安洗瑩，過去五度交手僅取得一勝的她，於今天完全輾壓對手，首局以21：10拿下後，第二局仍是不讓對手有翻盤機會，再以21：14取勝，直落二

羽球／真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧

台灣羽球好手戴資穎今天在杜拜舉行的亞洲羽球錦標賽女單決賽，直落二輕取韓國安洗瑩，拿下生涯第3冠，號稱「全球主場」的戴資穎...

羽球／戴資穎亞錦封后重振信心 世界排名升至第三

我國羽球名將戴資穎於今天在亞錦賽打敗南韓安洗瑩奪冠，這一戰不僅讓她世界排名將從第四升至第三，更重要的是，她在這場比賽所展現對球拍掌控及球場應對能力，有助於她重振信心。 當今世界羽球女單，可說就是

全大運舉重／挺舉、總和雙破全國紀錄 北市大林呈璟三連霸

112年全大運舉重項目，30日一早的公開女子組49公斤級就有精彩好戲，臺北市立大學「小可愛」林呈璟挺舉103、總和184公斤雙破大會與全國女子紀錄，驚險擊敗勁敵方莞靈，完成全大運「三連霸」，以最佳狀態

羽球亞錦賽／四強傷退提前飲恨 王齊麟深夜感嘆：百般不願意

遠征杜拜參加亞洲羽球錦標賽的「麟洋配」前天傳來不好消息，王齊麟在比賽中因傷退賽，他並在深夜於粉絲團發文，表示自己「百般不願意」。 麟洋配在東京奧運獲得金牌後，後續賽事表現不如預期，排名一路滑落至

超馬／遠征撒哈拉沙漠 陳彥博忍受50度高溫第41名完賽

台灣極地超馬好手陳彥博忍受超過攝氏50度的沙漠高溫，在超過千名選手中，今天順利以排名第41，跑完摩洛哥撒哈拉沙漠250公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦