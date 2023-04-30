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羽球／戴資穎完全輾壓韓小將安洗瑩 三度奪亞錦賽女單冠軍
台灣一姊戴資穎今在亞洲羽球錦標賽女單決賽，面對南韓強敵21歲小將安洗瑩，過去五度交手僅取得一勝的她，於今天完全輾壓對手，首局以21：10拿下後，第二局仍是不讓對手有翻盤機會，再以21：14取勝，直落二贏得亞錦賽女單金牌，個人第三度奪冠，這也是她今年第一個冠軍，讓她非常興奮。
昨天女單4強賽，戴資穎3局氣走世界球后山口茜，終結對戰5連敗，今晚決賽強碰世界排名第2的南韓安洗瑩，之前對戰3連敗的她，今天展現強勁氣勢，最終完勝對手。
戴資穎輕取安洗瑩 笑納羽球亞錦賽個人第3冠
在杜拜舉行的2023年羽球亞洲錦標賽，今天進行的女單決賽，台灣好手戴資穎面對韓國安洗瑩，只花34分鐘，輕鬆以21比10、21比14獲勝，拿下個人在賽史的第3座冠軍。
世界第4的戴資穎，賽前面對世界第2的安洗瑩交手5次，以1勝4敗居下風，而且還是對戰3連敗。
今天交手，安洗瑩右膝似乎有傷，明顯綁著貼紮，場上移動速度確實不如以往，讓戴資穎不斷地以網前小球、前後場調動的方式輕鬆取分，開賽就是8比1攻勢，隨即揚長而去，取得17比7的大幅領先，順利收下首局。
第2局開賽戴資穎就是8比0攻勢，安洗瑩還在連丟6分時喊了傷停，隨後戴資穎稍微失去專注度，但仍以11比6進入技術暫停。
短暫休息後，戴資穎找回手感，始終維持著4分以上的領先，並在18比11領先時，神奇般擋住對手前場的扣殺，還順利回擊得分，接著很快地以20比13取得7個賽末點，最終順利直落2局獲勝。
這也是戴資穎自從2017、2018年女單2連霸後的賽史第3座冠軍。（中央社）
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