全大運舉重／挺舉、總和雙破全國紀錄 北市大林呈璟三連霸

112年全大運舉重項目，30日一早的公開女子組49公斤級就有精彩好戲，臺北市立大學「小可愛」林呈璟挺舉103、總和184公斤雙破大會與全國女子紀錄，驚險擊敗勁敵方莞靈，完成全大運「三連霸」，以最佳狀態挑戰南韓亞錦賽。

林呈璟抓舉第三把原想嘗試84公斤但失敗，最高紀錄停在81，由成功大學方莞靈以83公斤締造大會與全國女子紀錄。但林呈璟在挺舉直接開把100公斤，第二把103公斤也順利過關，方莞靈挑戰同樣重量未果，林呈璟以總和184公斤逆轉奪金。本量級只有3人報名，按規定只取1位有名次，不頒發銀牌跟銅牌，高手對決可謂一翻兩瞪眼。

林呈璟表示，由於去年10月受傷，全大運是她今年第一場正式比賽，「最近練習狀況比較好，今天有維持水準，很開心，接下來的目標是下週亞錦賽，準備很久就是為了它。」本屆亞錦賽也是2024年巴黎奧運資格賽，重要性可見一斑。

今天她最強勁的對手是前亞青金牌方莞靈，由於賽制關係，兩人只能有一人有牌，「我們比過很多次了，都是有輸有贏，今天可能我表現好一點點。」她透露，最近跟教練討論，加強腿力訓練，每天多練半小時，確實收到成效。

身高僅150公分的林呈璟身材嬌小，卻是個天生「練武奇才」，過去田徑、舉重雙棲，直到就讀麗山高中時才專心練舉重，目前碩士班一年級，全大運已4度封后，她透露家境不好，希望用舉重改善家庭狀況，因此即使去年手肘韌帶、肌腱撕裂達30%，依然想趕快復出表現，「現在目標就是把自己照顧好，不要讓家人擔心。」