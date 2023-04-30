羽球亞錦賽／四強傷退提前飲恨 王齊麟深夜感嘆：百般不願意

遠征杜拜參加亞洲羽球錦標賽的「麟洋配」前天傳來不好消息，王齊麟在比賽中因傷退賽，他並在深夜於粉絲團發文，表示自己「百般不願意」。

麟洋配在東京奧運獲得金牌後，後續賽事表現不如預期，排名一路滑落至目前的世界第14名。不過，他們在亞錦賽展現捲土重來之勢，一路過關斬將，成為台灣第五個闖入四強的男雙組合。

然而，在四強與世界排名第六的謝提（Chirag Shetty）、蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）激戰至第二局後段時，王齊麟卻因大腿傷勢倒地，經過一段測試後決定棄權，目送對手前往決賽。

好不容易找回狀態，卻又因傷病止步，王齊麟的失望可想而知，於稍早發文感嘆，「沒預期到，會是以這樣的結果來結束這次的亞錦賽，運動員生涯中第二次棄賽，即使心理是百般的不願意，但也只能認真看待身體所發出的警訊。」卻也在文末打起精神，「我會健康的重回賽場上。」

今天亞錦賽決賽，台灣選手僅剩戴資穎一人，將在女單決賽力拚南韓選手安洗瑩。最後一天的決賽在台北時間下午五點展開，女單決賽排在第三場。