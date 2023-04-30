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體操／世界盃摘金 李智凱擦亮「鞍馬王子」招牌全靠兒子哭聲

中央社／ 台北30日電
「鞍馬王子」李智凱。圖／聯合報系資料照片
「鞍馬王子」李智凱。圖／聯合報系資料照片

台灣男子體操好手李智凱昨天在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金，再度擦亮「鞍馬王子」的招牌。成為新手老爸的李智凱笑說：「就算聽到的是兒子哭聲，也是我最安定的力量。」

李智凱在接受中央社記者電訪時說：「從3月到現在覺得改變最多的就是心態，教練也給我很大的發揮空間，儘管套路一直更改，但至少從這一站看起來，已經慢慢找到適合自己節奏的動作。從東京奧運後一直沒有國際賽成績，現在總算心裡比較安定了。」

這次能再度站上頒獎台，李智凱也特別感謝老婆和小孩，他笑說：「包括3月出國比賽和這次來埃及，我每個晚上都一定要跟老婆、小孩視訊，他們應該是我最大的動力來源，就算只是聽到小孩在旁邊哭鬧，心裡還是覺得很踏實。」

李智凱說：「從今年1月開始，我大概已經改過4、5個套路，其實動作內容都大同小異，就是排列組合的問題，看看哪一種套路是最適合自己的。」

由於東京奧運結束後，國際體操總會改變了得分的方式，目的就是希望選手能繼續增加難度，讓李智凱苦思突破之道。他在今年3月連續征戰德國、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫3站，不過因為都在適應新動作，因此都沒能奪牌。

自從東京奧運李智凱替台灣拿下史上首面鞍馬銀牌後，去年亞錦賽沒能奪牌，接著去年10月又確診無法參加世界挑戰賽，如今終於在埃及開羅站拿下金牌，且分數相當亮眼，總算找回應有身手。

李智凱 金牌

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