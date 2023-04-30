足球／U17中華女足隊返台 教練團期許小將藉此經驗成長

U17女足國家代表隊前往蒙古征戰2024U17女子亞洲盃資格賽第一輪賽事，順利返台，在Ｂ組的中華女足與地主蒙古、澳洲兩支隊伍同場競技，最終以3:0勝蒙古、0:3輸澳洲，一勝一負取得分組第二止步資格賽第一輪。

中華足球協會副祕書長陳亮辰表示，晚間也代表理事長特地前來機場為女足小將接機，感謝選手們及教練團的付出，也期許年輕選手們透過這次機會成為未來女足的基石。

中華隊總教練張維娠表示，這次征戰過程中看得出小朋友們踢出了精采的內容，也展現了毅力與決心，戰術執行上貫徹教練團的指示，期許未來這群小朋友能透過這次經驗成長，更加茁壯。

U17代表隊選手李泳珊也分享在國際賽場上可以見識到不同國家踢球的風貌，期許自己能學習對方的優點，藉此改善缺點，未來希望自己能夠以成人國家代表隊為目標，繼續披上國家隊戰袍。