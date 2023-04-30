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排球／亞洲女排俱樂部錦標賽遠征越南 台北鯨華挺進4強戰泰國

中央社／ 河內30日專電
代表台灣赴越南參加2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽的台北鯨華（著藍衣）29日以小組第2的成績晉級4強。台北鯨華背號11號的巴西籍選手Bia攻擊火力猛烈，獲越南媒體稱許。 中央社
代表台灣赴越南參加2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽的台北鯨華（著藍衣）29日以小組第2的成績晉級4強。台北鯨華背號11號的巴西籍選手Bia攻擊火力猛烈，獲越南媒體稱許。 中央社

代表台灣赴越南參加2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽的台北鯨華昨天結束小組賽事，以排名第2之姿晉級4強。當地台灣民眾為替選手加油不惜捨棄連假出遊計畫並自製布條到場吶喊。

2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽近日在越南永福省（Vinh Phuc）永福體育館舉行，小組賽最後一場賽事29日晚間登場，由台北鯨華對上越南國家隊所組成的Sport Center 1。適逢越南5天連假首日加上地主隊的吸票能力，場內3200個座位爆滿。

台北鯨華與越南共激戰4局，最終只拿下第3局不敵對手。台北鯨華除第一局比分大幅落後外，第2至4局與對手拉鋸戰，最終台北鯨華以12比25、23比25、25比20、23比25落敗。

台北鯨華教練鄧衍敏賽後向中央社表示，選手第一局表現有點失常，因為對方以國家隊陣容迎戰，可用選手非常充裕，第一局上場的面孔與前幾天出賽的不太一樣，造成台北鯨華布陣較慢。

鄧衍敏指出，台北鯨華後來漸漸掌握對方節奏，加上越南陸續換上台北鯨華先前鎖定的選手，台北鯨華開始迎頭趕上，但第4局因為台北鯨華選手蔡沁瑤受傷退場，眾人心情受影響，未能將比賽推進至第5局。

駐越南代表處副代表林易民29日率領代表處人員並與當地台灣民眾共計近20人一起到場助陣，眾人拿著由北寧台灣商會做的布條一起在觀眾席，用自創的加油口號為選手歡呼。

中華民國駐越南代表處人員與當地台灣民眾29日組團前往越南永福省，為參加2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽的台北鯨華加油，眾人拉著自製布條在賽後與選手合照。 中央社
中華民國駐越南代表處人員與當地台灣民眾29日組團前往越南永福省，為參加2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽的台北鯨華加油，眾人拉著自製布條在賽後與選手合照。 中央社

29日小組賽結束後，A組分別由越南Sport Center1、台北鯨華挺進4強；B組則由泰國鑽石食品、中國遼寧東化晉級。台北鯨華4強戰首場賽事將於5月1日對上泰國，獲勝將進入冠亞軍賽，輸球則搶第3名，冠軍戰與季軍戰均於5月2日登場。

鄧衍敏表示，泰國球風與台北鯨華非常相似，雙方節奏都很快，5月1日將是場硬戰，但球員一定全力求勝。至於若有機會再遇到越南，相信台北鯨華在這次交手後，下一次將有機會擊敗對方。

2023亞洲女子排球俱樂部錦標賽是由亞洲排球聯合會（AVC）所舉辦的一年一度亞洲女子排球俱樂部錦標賽，代表台灣出賽的是企業18年排球聯賽冠軍的台北鯨華。

排球

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