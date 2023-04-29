羽球亞錦賽／王齊麟大腿受傷退賽 「麟洋配」無緣爭冠

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在杜拜舉行的羽球亞錦賽男雙4強賽遭遇世界排名第6名的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），比賽在進行到第二局時，王齊麟在救球時卻出現右大腿受傷的狀況，最終決定棄賽，由印度組合挺進到冠軍賽。

王齊麟／李洋今年亞錦賽一路過關斬將，成為我國史上第5對闖進4強賽的男雙組合，不過今天面對印度組合謝提／蘭基雷迪也陷入苦戰，雙方過去曾2度交手、各拿下1勝，其中最近一次交手是去年的湯姆斯盃，當時由麟洋配以直落二勝出。

兩組人馬今天再度交手首局就打得相當拉鋸，最終由印度組合以21：18先下一城，第二局雙方也是互有領先，不過麟洋配在14：13領先時，王齊麟在救球時右大腿內側出現傷勢一度倒地不起，在經過短暫治療後王齊麟雖然自行起身，不過在走了幾步後仍是疼痛難耐且面部表情痛苦，最終也向主審示意退賽，由印度組合奪下冠軍賽門票。