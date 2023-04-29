快訊

埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

羽球亞錦賽／王齊麟大腿受傷退賽 「麟洋配」無緣爭冠

羽球亞錦賽／王齊麟大腿受傷退賽 「麟洋配」無緣爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）和李洋（右）。（BadmintonPhoto提供） 中央社
我國男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）和李洋（右）。（BadmintonPhoto提供） 中央社

我國男雙組合「麟洋配王齊麟李洋，今天在杜拜舉行的羽球亞錦賽男雙4強賽遭遇世界排名第6名的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），比賽在進行到第二局時，王齊麟在救球時卻出現右大腿受傷的狀況，最終決定棄賽，由印度組合挺進到冠軍賽。

王齊麟／李洋今年亞錦賽一路過關斬將，成為我國史上第5對闖進4強賽的男雙組合，不過今天面對印度組合謝提／蘭基雷迪也陷入苦戰，雙方過去曾2度交手、各拿下1勝，其中最近一次交手是去年的湯姆斯盃，當時由麟洋配以直落二勝出。

兩組人馬今天再度交手首局就打得相當拉鋸，最終由印度組合以21：18先下一城，第二局雙方也是互有領先，不過麟洋配在14：13領先時，王齊麟在救球時右大腿內側出現傷勢一度倒地不起，在經過短暫治療後王齊麟雖然自行起身，不過在走了幾步後仍是疼痛難耐且面部表情痛苦，最終也向主審示意退賽，由印度組合奪下冠軍賽門票。

王齊麟 麟洋配 李洋

延伸閱讀

羽球亞錦賽／戴資穎止對戰山口茜5連敗 將與安洗瑩爭冠

小米資產遭凍結 中國企業憂在印度經營更困難

羽球亞錦賽／麟洋配拍退大陸組合 今年首闖4強賽

羽球亞錦賽／64分鐘苦戰何冰嬌 戴資穎第三局驚人大逆轉晉4強

相關新聞

羽球亞錦賽／王齊麟大腿受傷退賽 「麟洋配」無緣爭冠

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在杜拜舉行的羽球亞錦賽男雙4強賽遭遇世界排名第6名的印度組合謝提（Chirag ...

羽球亞錦賽／戴資穎止對戰山口茜5連敗 將與安洗瑩爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在杜拜舉行的羽球亞錦賽女單4強賽登場，並與世界球后山口茜上演生涯第22度的對決，最終戴資穎以21：...

體操／世界盃開羅站 李智凱鞍馬15.033分奪今年首金

我國體操「鞍馬王子」李智凱今天在世界盃開羅站鞍馬決賽，靠著難度分6.500、執行分8.533，總分15.033拿下金牌，...

桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄奪女雙亞軍

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在WTT曼谷球星挑戰賽女雙決賽，以5比11、9比11、10比12不敵中國組合蒯曼與陳幸同，...

馬德里網賽／謝淑薇、史翠可娃復出首秀 拍退詹家姊妹

我國網球好手謝淑薇暌違1年半在馬德里公開賽復出，並與昔日搭擋捷克史翠可娃（Barbora Strycova）再度合拍，而...

體操／世界盃開羅站 曾為聖晉級跳馬決賽

台灣跳馬好手曾為聖在體操世界盃開羅站資格賽，以14.320分，排名第5，挺進決賽。而體操好手李智凱儘管在雙槓項目，無緣晉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦