桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄奪女雙亞軍

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在WTT曼谷球星挑戰賽女雙決賽，以5比11、9比11、10比12不敵中國組合蒯曼與陳幸同，拿下亞軍。

世界排名第6的鄭怡靜與李昱諄本季曾闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）安曼挑戰賽、果阿球星挑戰賽決賽，並在安曼站奪得合作以來國際賽首冠。

鄭怡靜與李昱諄這次征戰泰國，參加WTT曼谷球星挑戰賽，以3連勝之姿挺進決賽行列，收下本季第3張決賽門票，對手為中國組合蒯曼與陳幸同。

值得一提的是，陳幸同本週同時報名單打、女雙、混雙項目，3項都闖進決賽，且女單、混雙都拿下冠軍。

中國組合蒯曼與陳幸同雖然是首度在國際賽合作，卻是默契十足，讓台灣組合陷入苦戰，開局就以1比5落後，隨後以5比11將首局拱手讓人。

鄭怡靜與李昱諄次局在取得5比2領先後遭遇亂流，對手趁機後來居上，而台灣組合後段連失3分，錯失扳平機會，以9比11丟掉次局。

決勝局戰況膠著，雙方互有領先，鄭怡靜與李昱諄在9比10落後情況下，化解對方賽末點，但隨後未能再下一城，最終以10比12落敗，以亞軍作收。