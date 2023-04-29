羽球亞錦賽／戴資穎止對戰山口茜5連敗 將與安洗瑩爭冠

我國羽球一姊戴資穎今天在杜拜舉行的羽球亞錦賽女單4強賽登場，並與世界球后山口茜上演生涯第22度的對決，最終戴資穎以21：12、16：21、21：15終結對戰5連敗，明天將與南韓一姊安洗瑩爭冠。

這次亞錦賽女單「F4」戴資穎、山口茜、陳雨菲與安洗瑩再度會師4強賽，其中戴資穎對上世界排名第1名的山口茜，安洗瑩則是交手陳雨菲，其中戴資穎對戰山口茜近期苦吞5連敗，前一次贏球已經是2019年的新加坡公開賽。

而今天雙方再度交手，首局前段戴資穎一度取得6：2領先，不過接下來卻接連出現失誤，讓山口茜追到1分差距，但戴資穎隨後穩定陣腳，以11：7進入技術暫停，下半局戴資穎也持續掌控場上節奏，以21：12先下一城。

不過換場後山口茜也展開反擊，先是以11：7進入技術暫停，並以21：16扳平戰局，決勝局戴資穎開局拉出一波7：1攻勢，但山口茜隨後也追到9：10，但下半局戴資穎仍是穩定取分，最終以21：15擊敗山口茜，終止對戰5連敗。

而戴資穎冠軍賽的對手將是世界排名第2名的南韓一姊安洗瑩，她今天在4強賽以16：21、21：11、21：19逆轉擊敗陳雨菲，本季前6站全都闖進到冠軍賽並拿下其中3冠，這同時也是戴資穎與安洗瑩繼全英公開賽4強賽後，今年第二度交手，雙方過去5度對戰戴資穎僅拿過1勝。