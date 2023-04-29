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體操／世界盃開羅站 李智凱鞍馬15.033分奪今年首金
我國體操「鞍馬王子」李智凱今天在世界盃開羅站鞍馬決賽，靠著難度分6.500、執行分8.533，總分15.033拿下金牌，也是個人在世界盃的第4面鞍馬金牌。
李智凱在東京奧運為我國拿下一面銀牌後，去年亞錦賽則是帶領中華隊拿下男團銅牌，不過在個人賽事上都未有斬獲，尤其今年的世界盃前三站賽事，李智凱都在適應新動作的情況下表現不如預期。
不過這次的開羅站，李智凱在資格賽就以難度分6.2分、執行分8.330、總分14.530分拿下第3名，對於新動作的掌握漸入佳境。
而今天登場的鞍馬決賽，李智凱也再將難度提高，第一個上場的他最終也順利完成所有動作，落地後更展露笑容，對於自己表現顯然相當滿意，最終他也以難度分6.500、執行分8.533，總分15.033拿下鞍馬金牌，而明天我國另一名好手曾為聖明天則將在跳馬決賽登場。
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