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女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

田徑／織田幹雄賽楊俊瀚些微差距摘銀 女子跳高銀包銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國亞運培訓隊共7名選手參加第57屆織田幹雄紀念賽。圖／中華民國田徑協會提供
我國亞運培訓隊共7名選手參加第57屆織田幹雄紀念賽。圖／中華民國田徑協會提供

我國短跑「最速男」楊俊瀚今天參加日本廣島舉行的第57屆織田幹雄紀念賽，在上午的預賽跑出10秒21的本季次佳成績後，下午的決賽則是在大雨中跑出10秒246的成績，僅次於日本19歲小將柳田大輝的10秒244，以銀牌成績作收。

日前在全國原住民運動會曾跑出個人本季最佳10秒17的楊俊瀚，本周與亞運培訓隊成員一同征戰在日本廣島舉行的第57屆織田幹雄紀念賽，去年楊俊瀚也曾在此賽事登場，不過當時因為當地氣溫驟變影響到個人調整，最終成績不盡理想。

而今天的比賽日廣島再度飄起大雨且氣溫也比前一天冷上不少，不過在上午的男子100公尺預賽中楊俊瀚就跑出所有選手最佳的10秒21晉級，成績甚至優於兩位日本全國紀錄保持人山縣亮太、桐生祥秀。

下午的決賽會場雨勢加劇，被安排在第3道的楊俊瀚最終與年僅19歲的東洋大學快腿柳田大輝幾乎同時衝線，最終楊俊瀚以10秒246的成績，僅次於柳田大輝的10秒244，以銀牌成績作收，至於桐生祥秀則是以10秒29拿下第5名。

至於在女子跳高賽場上，我國兩名達標亞運的好手張喬茵、李晴晴，最終皆以1公尺74作收，僅次於日本高橋渚的1公尺80，包辦銀牌與銅牌；而我國男子110公尺跨欄紀錄保持人陳奎儒，在上午預賽跑出13秒76晉級晉級後，下午的決賽則是跑出13秒82以第7名作收。

楊俊瀚 亞運 李晴晴

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