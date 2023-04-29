滑冰／北市第二座大型冰宮內湖落成 「極光冰場」開幕首日即吸引不少人潮

繼台北小巨蛋冰宮之後，台北市第二座大型冰宮，於今天在內湖忠泰生活館正式啟用，首日即吸引不少人潮進入，成為喜好滑冰運動民眾另一個好去處。

大直忠泰集團全新商場「NOKE忠泰樂生活」將於4月29日正式試營運，地上7層、地下3層空間內，導入全台獨家品牌17家、忠泰自營品牌15家、全新概念店67家的豐富陣容，涵蓋風格選品、設計師服飾、美食餐廳、書店、天然香氛等。

最特殊之處，就是位於六樓的大型冰宮「極光冰場」，其冰面不亞於台北小巨蛋冰宮，營業時間為周日至周四11時至21時30分，周五、周六為11時至22時，收費單次兩小時為平日（周一至周五）380元、假日（周六、日及國定假日、寒暑假）為480元，全日票為平日560元、假日720元，均含租鞋及護具費用，另有優惠學票及敬老票，以及陪同票。

此外，為培訓滑冰選手，也設有ASA極光滑冰學院，提供學員教學課程，以及選手訓練之用。

極光冰場。 記者王樹衡／攝影

極光冰場。 記者王樹衡／攝影

極光冰場。 記者王樹衡／攝影

極光冰場。 記者王樹衡／攝影