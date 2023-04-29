田徑／與日本最速男同場競速 楊俊瀚預賽10秒21晉級

我國田徑短跑好手楊俊瀚、王偉旭以及110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒今天在日本廣島參加第57屆織田幹雄紀念賽，在今天上午登場的預賽中，楊俊瀚在100公尺跑出個人今年次佳的10秒21順利晉級，陳奎儒也在110公尺跨欄以13秒76晉級，兩人稍晚將在決賽繼續登場力拚佳績。

我國亞運培訓隊好手近來兵分多路前往國外參賽，其中「最速男」楊俊瀚、王偉旭與陳奎儒就一同前往日本廣島參加在廣域公園陸上競技場舉行的第57屆織田幹雄紀念賽。

織田幹雄為亞洲第一位奧運會個人項目金牌得主，他在1928年的阿姆斯特丹奧運會上於三級跳遠拿下金牌，並一度成為三級跳遠的世界紀錄保持人，被視為日本的田徑之神，而為了紀念他的功績，1967年起於織田幹雄的故鄉廣島舉辦首屆的織田幹雄紀念賽，而我國過去幾年也都會派出選手參賽。

在今天的男子110公尺跨欄預賽，陳奎儒被分在第二組第三道，賽前轉播單位也特別介紹陳奎儒為我國全國紀錄保持人，而最終他也以分組第二名的13秒76順利晉級到下午的決賽。

至於男子100公尺預賽更是展開激烈拉鋸，包括日本國全國紀錄保持人（9秒95）山縣亮太、最佳成績9秒98的桐生祥秀兩位9秒男都參賽，並在第一組隔道競速，最終桐生祥秀跑出10秒29順利晉級，山縣亮太則以10秒48無緣晉級。

而楊俊瀚則是被分在第二組第四道出賽，隔道則為生涯最佳成績為10秒19的日本、奈及利亞混血好手布魯諾（Dede Bruno）同組競速，最終楊俊瀚跑出預賽所有選手最快的10秒21晉級到下午決賽，而這個成績也是他今年個人次佳，僅次於在原住民運動會跑出的10秒17。