體操／世界盃開羅站 曾為聖晉級跳馬決賽

台灣跳馬好手曾為聖在體操世界盃開羅站資格賽，以14.320分，排名第5，挺進決賽。而體操好手李智凱儘管在雙槓項目，無緣晉級，但仍有機會在鞍馬項目搶下本季首面獎牌。

台灣體操代表隊今年在前3站世界盃，僅由蕭佑然在第2站杜哈站拿下鞍馬銅牌，台灣隊這次轉戰在埃及舉行的世界盃開羅站，有機會再拚獎牌入袋。

曾為聖去年世界體操挑戰賽系列賽合計進帳1金、1銅，這次在世界盃跳馬資格賽以14.320分名列第5，收下決賽門票。

台灣體操代表隊總教練林育信接受中央社記者訪問時表示，曾為聖屬於較容易緊張的選手，為了備戰世大運和亞運，前幾站世界盃將難度提高到5.6，但都失敗，因此這次在埃及站第一跳先調降難度至5.2，第2跳難度再升至5.6，先求順利晉級決賽。

林育信透露，曾為聖跳馬決賽將會選擇難度5.6的動作，期待曾為聖在決賽能完美落地，力拚獎牌。

另外，體操好手李智凱儘管在雙槓資格賽以12.700分排名第18，無緣晉級，但在首日鞍馬資格賽以第3名之姿前進決賽，預計台灣時間今晚將在鞍馬決賽上陣，瞄準本季首面獎牌。