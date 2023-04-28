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羽球亞錦賽／麟洋配拍退大陸組合 今年首闖4強賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東京奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）和李洋（右），順利闖進亞洲羽球錦標賽男雙4強。（BadmintonPhoto提供） 中央社
東京奧運金牌男雙組合「麟洋配」王齊麟（左）和李洋（右），順利闖進亞洲羽球錦標賽男雙4強。（BadmintonPhoto提供） 中央社

在杜拜舉行的羽球亞錦賽，我國選手在戴資穎率先搶下女單4強門票後，晚間黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋也在8強賽以21：18、15：21、21：8擊敗中國大陸梁偉鏗／王昶，今年首度闖進到4強賽。

王齊麟／李洋今年合拍的前兩戰賽事，在馬來西亞公開賽與全英公開賽都在前兩輪就止步，不過這次亞錦賽他們接連拍落日本松居圭一郎／竹內義憲以及馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，挺進到8強賽。

而今天8強賽王齊麟／李洋則是碰上世界排名第7名的大陸搭擋梁偉鏗／王昶，在首局賽事中王齊麟／李洋雖然一路處於落後狀態，不過在16：17後，靠著一波5：1的攻勢以21：18先下一城。

第二局大陸組合則是以21：15扳回一城，不過決勝局「麟洋配」開賽就打出10：2攻勢拉開差距，最終以21：8勝出，今年首度挺進到4強賽。

李洋 王齊麟 麟洋配

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