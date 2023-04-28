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亞青少田徑／邱紹恩、吳育廷摘雙金 我國單日進帳4獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳育廷在青少年110公尺跨欄決賽以13秒53奪下金牌。圖／中華民國田徑協會提供
吳育廷在青少年110公尺跨欄決賽以13秒53奪下金牌。圖／中華民國田徑協會提供

第五屆亞洲青少年U18田徑錦標賽昨天在烏茲別克塔什干登場，我國選手在第二天賽程中傳來奪牌捷報，包括吳育廷在青少年110公尺跨欄以13秒53拿下金牌，邱紹恩也在青少年標槍賽事以70公尺53奪下金牌，中華隊前兩日賽事合計拿下2金、1銀、1銅佳績。

亞洲青少年錦標賽2015年首度舉辦，兩年一屆的賽事在今年已邁入第5屆，而我國青少年好手過去在此賽事都有亮眼演出，其中在上屆賽事就拿下6金、1銀、2銅的好成績。

而今年亞洲青少年錦標賽由總教練張耀仁領軍，儘管比賽時間正好與新竹縣全中運撞期，不過仍有19位選手前往烏茲別克塔什干參賽，而今天登場的青少年標槍賽事，來自台東高中的標槍好手邱紹恩就以70公尺53奪下金牌。

至於青少年110公尺跨欄決賽，我國則有吳育廷、謝俊彥挺進決賽，最終吳育廷以13秒53奪下金牌，謝俊彥則以14秒20第8名作收；而青少年400公尺決賽，我國林昭丞與熊辰祐分別以47秒95、47秒97完成銀包銅，中華隊單日共進帳4面獎牌。

邱紹恩在青少年標槍賽事以70公尺53奪下金牌。圖／中華民國田徑協會提供
邱紹恩在青少年標槍賽事以70公尺53奪下金牌。圖／中華民國田徑協會提供

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