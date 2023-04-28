羽球亞錦賽／64分鐘苦戰何冰嬌 戴資穎第三局驚人大逆轉晉4強

在杜拜舉行的羽球亞錦賽，我國一姊戴資穎今天在8強賽遭遇中國大陸好手何冰嬌，上演兩人生涯的第17度對決，最終戴資穎在苦戰3局64分鐘後以14：21、21：16、21：18逆轉搶下4強門票。

世界排名第4名的戴資穎，本周亞錦賽在前兩輪分別擊敗新加坡楊佳敏與日本仁平菜月後，今天的8強賽則是碰上世界排名緊追在後的何冰嬌，兩人生涯前16度對決戴資穎共拿下12勝，兩人最近一次交手是在今年全英公開賽8強賽，當時戴資穎僅花33分鐘就直落二勝出。

今天再度對上生涯打得相當順手的何冰嬌，戴資穎開賽就靠著靈活的攻勢取得7：2領先，但何冰嬌重新調整後也展開反擊，一度追到8：8平手，並且在下半局展開猛攻，以一波11：0超前比數，首局也以21：14逆轉拿下。

第二局兩人則是展開激烈拉鋸，戴資穎在一度取得9：6領先的情況下，隨後又被何冰嬌追近比分，所幸戴資穎仍是以11：9進入技術暫停，並在下半局將領先優勢擴大，以21：16扳平。

決勝局何冰嬌展現防守韌性，迫使戴資穎接連出現失誤，取得11：6領先，但戴資穎在換場後也展開反撲，追到2分差距，在追到13：16後，雙方展開一次多達31拍的來回，最終滿場飛奔的何冰嬌回擊掛網，隨後又擊球出界，讓戴資穎追到1分差，甚至一度以17：17扳平。

在比賽最後階段兩人又打了44拍來回，雙方體力也明顯出現下滑的狀況，尤其是不斷採取守勢的何冰嬌移動腳步也變得緩慢，最終戴資穎也在17：18後連得4分關門，以21：18搶下4強門票，接下來將遭遇山口茜與王祉怡之戰的勝者。

至於我國混雙組合張課琦／李芷蓁，今天8強賽則是遭遇大陸組合蔣振邦／魏雅欣，雙方在苦戰3局後，最終由大陸組合以21：17、18：21、21：17搶下4強賽門票；而晚間我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋則將對上世界排名第7名的大陸梁偉鏗／王昶，將是兩組人馬生涯首度碰頭。