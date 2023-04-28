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高球／LPGA洛杉磯錦標賽 台商王文祥扮幕後金主

中央社／ 洛杉磯27日專電
新加入美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的JM Eagle洛杉磯錦標賽由台裔富商王文祥（右）與妻子王范文華（左）贊助，兩人為賽事全新打造的獎盃開箱。 中央社
新加入美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的JM Eagle洛杉磯錦標賽由台裔富商王文祥（右）與妻子王范文華（左）贊助，兩人為賽事全新打造的獎盃開箱。 中央社

台塑創辦人王永慶之子、台商王文祥以每年300萬美元（約新台幣9230萬元）獎金打造全新LPGA洛杉磯錦標賽。賽事總監說，這筆獎金讓參賽者感受到自己「是世界上最好的球員」。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本季新引進的賽事「洛杉磯錦標賽」（LA Championship）今天起在百年歷史的威爾榭鄉村俱樂部（Wilshire CountryClub）開打，進行4天賽事。

洛杉磯錦標賽的冠名贊助商是台裔企業家王文祥夫妻，賽事全名JM Eagle洛杉磯錦標賽（JM Eagle LAChampionship presented by Plastpro）。

JM Eagle是全球最大塑膠管製造商，王文祥擔任總裁；Plastpro則是一家節能材料製造公司，王文祥妻子王范文華是創辦人。

王文祥、王范文華26日在球場親手「開箱」為這場賽事全新打造的獎盃。王文祥參加慈善配對賽之後，接受華文媒體訪問。

LPGA在同一場地過去4度舉辦洛杉磯公開賽（LAOpen），今年起改由王文祥贊助的洛杉磯錦標賽（LA Championship）取代，原本150萬美元的總獎金，提高為300萬美元。

韓國公司DIO Implant贊助的洛杉磯公開賽，今年起改到距離洛杉磯市中心一小時車程的帕洛斯維第斯莊園（Palos Verdes Estate）舉行。

王文祥向中央社記者表示，拿下LPGA洛杉磯錦標賽的冠名贊助權，最主要目的是希望讓女子選手享有更好的待遇，他說在職業高爾夫球界男子選手PGA巡迴賽的獎金是女子選手LPGA巡迴賽的5倍。

賽事總監塔克（David Tucker）向中央社記者表示：「我們最高興的是，王文祥的贊助不只對LPGA巡迴賽，對球員們都是很重要的承諾，光是把總獎金翻倍為300萬美元，就足以讓這些選手們感受到他們是世界上最好的球員。」

塔克表示，第一屆洛杉磯錦標賽在威爾榭鄉村俱樂部開打，王文祥扮演關鍵角色，更重要的意義是，球場是大滿貫賽之外最好的場地之一，洛杉磯不僅是世界運動的聖地，球場所在地又是名流雲集的好萊塢。

王文祥先前在台灣的P. LEAGUE+職業籃球聯盟成立新北國王籃球隊，如今在美國贊助LPGA女子高爾夫賽事，他強調，自己9歲來到美國，在這裡開創事業，身為來自台灣的華人企業家，希望在運動平台上有所貢獻。

王文祥向來主張起身反擊亞裔歧視。他鼓勵在美國的無論來自台灣或中國的華人企業家，「把頭伸出來」作為表率，不是只活自身族群的社區內，對美國社會有更多的參與，改變大眾對亞裔的負面看法。

王文祥自身對高爾夫頗有體會，他認為這項運動永遠讓人抱著希望，就算眼前這球打不好，下一球仍然有希望打出最好的一球，人生也是一樣有高峰有低谷，最重要的是要時常抱著盼望。

他期待架好這個平台之後，未來有更多台灣選手參賽，也鼓勵「更多台灣人來打高爾夫」。

高爾夫 LPGA

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