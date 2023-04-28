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全中運、全大運舉辦準則 體育署盼年底前修訂

中央社／ 台北28日電
全中運於昨天劃下句點。 報系資料照
全中運於昨天劃下句點。 報系資料照

由新竹縣承辦的112年全中運昨天落幕，面對賽前傳出不少風波，體育署今天表示，已委託台師大團隊檢視全中運、全大運舉辦準則，探討申請條件和籌辦程序，希望年底前完成修法。

時代力量立委邱顯智、民進黨立委張廖萬堅、無黨籍立委黃國書今天舉辦公聽會，邀集體育署、專家、教練從全中運事件，談國內綜合型運動賽會應有的舉辦模式與法律關係。

今年3月全中運網球資格賽曾傳出國中組網球場人工草地不合格，導致選手受傷，高中體總祕書長朱彩鳳表示，賽前曾建議第4場地不要使用，但看起來沒太大效果，而全中運開賽前也會進行場地檢核，以安全為第一，「但縣市政府有他們看法，我們也給予尊重」。

至善國中網球隊總教練巫宏榮則建議，比賽場地至少得在比賽前一個月完工，讓中華民國網球協會可以先試辦比賽。

針對建國中學網球隊教練黃昱銘認為，賽制應該更加完善，並改成循環賽、設第5至8排名賽，名次才有更有參考性，朱彩鳳表示，賽制可以進行滾動式檢討。

對於全中運未下場選手、不發獎狀規定，卻傳出去年參加花蓮全中運選手依舊領到獎狀，朱彩鳳表示，這是一直以來的規定，至於誤發獎狀部分，目前已請花蓮縣追回。

面對大型運動賽會採各縣市輪流舉辦，但部分縣市人力、資源有限，影響賽事品質，今天會中就傳出可由直轄市輪流舉辦的聲音，體育署副署長洪志昌表示，已委託台師大團隊檢視全中運、全大運舉辦準則相關法規，並從組織面、法規面、監督與輔導機制著手檢討。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，全中運、全大運舉辦準則修法過程將蒐集各界意見，預計暑假舉辦公聽會，目標年底前完成修法。

蔡忠益透露，目前修法方向規劃有意願承辦的縣市從現行2年前提出申請，時程預計將再提前，並明訂場地規範，而現階段全中運採每年遴選承辦縣市，未來也可能比照全大運一次遴選3屆承辦單位。

除了全中運、全大運申辦機制調整外，體育署也有意將特殊種類場地集中化，以全中運自由車賽事為例，將集中在台中市立自由車場舉辦。

體育署還將協調整合承辦大型運動賽會縣市，蔡忠益以台南市為例，台南市承辦112年全國運動會，後經教育部協調接續申辦114年全中運，有利競賽場館及賽務人才等資源整合和循環利用，減少閒置機會。

全中運 體育署 全大運

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