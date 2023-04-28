拔河／全國室外拔河錦標賽暨國手選拔 今起台東關山拚氣力

112年全國室外拔河錦標賽暨2023世界室外錦標賽國手選拔將於4月28日起，在台東縣關山鎮親水公園舉行，今年比賽共計有15個參賽組別、56支隊伍參賽，其中重頭戲則是男子公開組560公斤級，以及女子公開540公斤級的公費國手爭奪戰。

全國室外拔河錦標賽是拔河年度最重要的室外拔河賽，全台所有最強隊伍將齊聚靠「氣力」拚高下，今年除有國際賽常勝軍景美台師大聯隊，另一個焦點就是由一群大學畢業年輕人，在新竹橘子園籌組的猛瑪象室外拔河俱樂部，他們得先通過選拔賽考驗，才有機會踏上追尋國際顛峰的起點。

去年是台灣拔河界最豐收的一年，除7月先在美國伯明罕的世界運動會拿下女子540公斤史無前例的5連霸，9月以世運會主力為班底的女子代表隊再次出征荷蘭，並於世界室外拔錦標賽囊括4金、1銀、1銅，單屆包攬4金也追平隊史最佳，代表隊光榮返台後也獲得總統蔡英文的接見和勉勵。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，非常感謝台東縣關山鎮鎮長彭成豐的協助，提供這麼優良的場地讓選手比賽，這也是連續第2年室外國手選拔賽在台東關山舉行，他也期許透過這項比賽，選出台灣最好的選手，以最佳狀態出擊8月30日在瑞士登場的世界室外拔河錦標賽。

過去3年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，拔協秘書長卓耀鵬透露，對選手而言無論是訓練還是比賽都很不容易，如今隨著病毒逐漸遠離，大家也逐漸回到訓練的軌道上，他希望大夥累積的能量可以透過比賽釋放，進而為國爭光。