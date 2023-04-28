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屏縣大同高中全中運競技體操四連霸隊員：沒留遺憾

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立大同高中競技體操成軍6年，拿下高女組冠軍四連霸，左起為教練梁宜鈴、隊員王之媞、顏敬家、李昀儒、潘宥澄、王雅信、林宜蓁。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中競技體操成軍6年，拿下高女組冠軍四連霸，左起為教練梁宜鈴、隊員王之媞、顏敬家、李昀儒、潘宥澄、王雅信、林宜蓁。記者劉星君／攝影

112年新竹縣全中運昨落幕，屏東縣立大同高中競技體操隊，拿下高女組冠軍，完成全中運四連霸，這批女將們，其中5人今年高中畢業，隊員王之媞說，5人合作多年默契十足，這次帶領高一學妹潘宥澄一起拿下團體冠軍，意義非凡。隊員李昀儒說，沒有留下遺憾，從全中運完美畢業。

這次出賽的選手高中三年級王之媞、顏敬家、李昀儒、王雅信、林宜蓁與高一的潘宥澄。大同高中競技體操教練梁宜鈴說，看到她們拿下四連霸，這群選手們一路從國小一年級練到高中，練習過程交織汗水、淚水。

其中王之媞、林宜蓁兩人是國家代表隊選手，今年6月將代表國家到新加坡參加2023年亞洲競技體操錦標賽。王之媞說，以前出去比賽都會縮縮的，很害怕，總覺得對方很厲害，現在在國訓練習，更有自信。

李昀儒提到，跟團隊一起拿下成隊冠軍，今年即將畢業，沒有留下遺憾，從全中運完美畢業。她日後會專注課業。教練梁宜鈴說，昀儒體操雖然不是強項，但也沒有因此荒廢課業，都沒有補習，課業維持前三名，證明練體育也能兼顧課業。

全中運

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