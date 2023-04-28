體操／體操世界盃開羅站 李智凱晉決賽蕭佑然資格賽第10

體操世界盃埃及開羅站，今天進行的男子鞍馬資格賽，台灣好手李智凱以14.533分、排名第3晉級決賽，至於新秀好手蕭佑然身體不適，資格賽僅排名第10，無緣決賽。

台灣「鞍馬王子」李智凱在今年3月連續征戰德國、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫3站，不過因為都在適應新動作，因此都沒能奪牌。

今天的資格賽，李智凱難度分6.2分，完成分最終獲得8.333分，以總分14.533分獲得資格賽第3，資格賽第1、2名分別為哈薩克的哈薩克好手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）、美國選手史科凱（IanSkirkey）。

蕭佑然同樣在今年3月征戰世界盃德國、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫3站，並在卡達杜哈站拿下1面銅牌。

不過這次再戰埃及開羅的賽事，蕭佑然因為有感冒症狀，身體狀態並不好，因此第一個動作交叉倒立沒有到位，以及下法沒有做轉體，動作難度起評分被降為5.8分，最終以總分14.066分排在第10名沒能晉級決賽。

2022年蕭佑然參加體操世界盃3站賽事的鞍馬項目，分別在法國巴黎站奪得銅牌、匈牙利桑波特哈站奪得銀牌、土耳其梅爾辛站奪得金牌。