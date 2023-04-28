羽球亞錦賽／「麟洋配」找回狀態 擊退大會第2種子晉8強

在杜拜舉行的亞洲羽球錦標賽，今天凌晨結束各組16強賽事，台灣「麟洋配」王齊麟、李洋，以14比21、21比16、21比19擊敗大會2號種子、大馬組合謝定峰、蘇偉譯，順利挺進8強。

王齊麟和李洋在接下來8強賽事的對手，將是中國的梁偉鏗、王昶。另外晉級8強的台灣球員，還包括女單戴資穎將對上何冰嬌；混雙張課琦、李芷蓁要對上中國組合。

馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，目前男雙世界排名第2，也是去年亞錦賽銀牌組合。李洋、王齊麟則是世界排名第14，雙方賽前交手過5次，「麟洋配」取得3勝2敗的些微優勢，不過最近是苦吞交手2連敗。

首局開打後「麟洋配」就處於落後，並在9比11的技術暫停後，就被對手打出一波7比1的攻勢，只能拱手讓出首局。

第2局「麟洋配」穩住陣腳，除了前3拍有效抵擋對手攻勢外，自己也降低失誤，最多取得16比12領先，並在18比16領先時連得3分收下第2局。

關鍵的第3局焦土戰，王齊麟和李洋頂住壓力，比賽過程中兩度取得13比9、18比14的最多4分領先，並先搶下20比18的2個賽末點，終於讓「麟洋配」拿下自從2021年1月以來的再度對戰勝利。

王齊麟在接受中央社記者電訪時說：「好久沒有贏過這組對手了，既然打贏了，後續就更想要繼續贏下去，改寫一下自己的紀錄。」

王齊麟和李洋從2018年底開始搭檔後，從未打進過亞錦賽男雙4強；而在台灣羽球史上最佳成績，是在2010年由陳宏麟、林祐瑯獲得銀牌。